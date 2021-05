Egy meg egy az kettő

Az együttes legújabb dala a kedvenc tantárgyuk és a csajozás között von párhuzamot. A „Matek” a Follow The Flow korábbi, melankolikusabb dalainak szöges ellentéte, amely a „Gavallér”-t követve újra megvillogtatja BLR, Fura Csé és Szakács Gergő humorérzékét.



– Tavaly gondolkoztam el azon, hogy hány matekos kifejezést használunk a mindennapi nyelvben, és hogy ezeket udvarlásra is használhatnánk. Innen jött a “Matek” alapötlete – vezette le az egyenletet Fura Csé.



– Megpróbáltuk magunkat 2,5 perc erejéig nem komolyan venni, és ez lett az eredmény. Ez a fajta könnyedség és poén szokatlan tőlünk, de reméljük, sikerül mosolyt csalnunk néhány arcra! – egészítette ki Szakács Gergő.

Komolyabb helyett vicesebb a Flow

– Minden percet, amit a Matekkal töltöttem, élveztem, ez talán hallatszik is a szövegrészemen! – tette hozzá BLR. – Több olyan kommentet és rajongói hozzászólást kaptunk, hogy a dalaink egyre szomorkásabb, és hogy igény van egy vidámabb megjelenésre. Szerintem ránk is ránk fért már egy felszabadultabb szám!



– Anyai ágon tízből hét matek tanár van a családban, úgyhogy elvben a véremben van a matek – a gyakorlatban olyan volt a szövegírás, mintha érettségire készülnék… Mindannyiunknak fel kellett elevenítenie a nem létező tudásunkat! – foglalta össze Fura Csé.



A dalhoz egy agyament klip is készült, ahol a Follow The Flow tagjai három őrült tudósként dolgoznak a tökéletes nő receptjén. Hogy sikeres volt-e a kísérlet? A klipből kiderül!

A Follow The Flow 2016-ban alapított háromtagú magyar együttes. 2018-ban Nem tudja senki című daluk által robbantak be a köztudatba, majd Maradok távol című számuk által még több ember ismerte meg őket. 2018 nyarán elnyerték a Petőfi Zenei Díj Az év felfedezettje díját, illetve ősszel jelölték őket a 2018-as MTV Europe Music Awards-ra mint Legjobb magyar előadó, amit szintúgy megnyertek, így ők képviselték Magyarországot a bilbaói díjátadón. (Wikipedia) Az eleinte BLR és Fura Csé formációjaként dolgozó formációhoz Szakács Gergő énekes csatlakozott, és ezzel úgy tűnik, összeállt a tökéletes kép! A trió legutóbbi dala, a Nem tudja senki olyan bombasztikus sikert hozott, amire már régen volt példa. A klip már bőven 9 millió fölött pörög a YouTube-on, a Follow the Flow egyre több koncertfelkérést kap, és ez még mindig csak a kezdet… (Petőfillive)

