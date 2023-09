Az Akváriumban mutatja be első nagylemezét a Tornóczky All Access

Néhány napja már minden digitális zenei platformon, valamint saját webshopjukon keresztül is elérhető a Tornóczky All Access (Tornóczky Feri, Temesi Berci, Nagy Ricsi, Zombori Atus) első nagylemeze „Elkezdték, folytatjuk…” címmel.

Az „Elkezdték, folytatjuk…” korong minden szerzeményét közösen, egy próbateremben álmodták meg a zenészek, a számok a végleges formájukat Lombos Marci szövegeivel nyerték el.

Tavaly nyáron több mint huszonöt sikeres szakmai év után új fejezethez érkezett el ifj. Tornóczky Ferenc pályafutása. A Kőbányai Zenei Stúdió igazgatóhelyettese megalapította dinamikus, autentikus, sallangmentes zenekarát, amelyben Nagy Ricsi énekel, Temesi Berci basszusgitározik, Zombori Atus dobol. Mától minden digitális zenei platformon, valamint saját webshopjukon keresztül is elérhető első nagylemezük, az „Elkezdték, folytatjuk…”!

Az albumról két dalt már ismerhet a nagyérdemű, ugyanis májusban videóklipet kapott a „Kémia”, majd augusztusban az „Ördög vigye el” szerzemény is. Az „Elkezdték, folytatjuk…”! korong minden szerzeményét közösen, egy próbateremben álmodták meg a srácok, a dalok a végleges formájukat pedig Lombos Marci szövegeivel nyerték el.

„A legfontosabbat az album címe árulja el. Sokan vannak, akikre felnézünk: Szappanos Gyuri, Póka Egon, Tornóczky Feri bácsi… A barátaink, a példaképeink. Rajtuk kívül még sorolhatnánk azokat, akik értéket képviselve itt hagytak minket, létrehoztak rengeteg olyan mondanivalót, zenét, szöveget, amit mi szeretnénk továbbadni a következő generációnak.” – kezdte Temesi Berci. „Az életünkről, a megélt szituációinkról, a mindennapokról mesélünk. Gitárcentrikus zenét hozunk.” – tette még hozzá. „Számomra az volt a legfontosabb, hogy olyan dalok szülessenek meg a korongra, amelyek stílusukban belepasszolnak a zenekar arculatába. Mindenképpen súlyos riffekre épülő power blues zenét szerettem volna, feltétlenül magyar szövegekkel.” – csatlakozott a névadó gitáros, Tornóczky Feri.

A dinamikus, energikus, sallangmentes blues-rock zenekar szeptember harmincadikán, szombaton végre élőben is előadja az „Elkezdték, folytatjuk…” teljes anyagát, de nagy példaképek dalaiból is színpadra állítanak egy kisebb, ám annál minőségibb csokrot. A csapat 19:30-tól várja a közönséget az Akvárium Klubban, ahol személyesen is dedikálják lemezüket, pólóikat.

A KEZDETEK:

A Tornóczky All Access 2022. júliusában mutatkozott be hivatalosan, azóta húsznál is több videót publikáltak a legnagyobb YoTube-on, többek között egy stúdió session sorozatot olyan fantasztikus előadókkal kiegészülve, mint Deák Bill Gyula, Tátrai Tibor, vagy éppen László Attila. A csapat megannyi nívós eseményen (például Kőbányai Blues, Vidor fesztivál, debreceni Bor- és jazznapok) fellépett ebben az egy évben.

LEMEZBEMUTATÓ EVENT:

