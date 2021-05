Diák a legnagyobb zenerajongó!

Egy zenefanatikus lány nyerte az Nagy Diák Zenei Tesztet!

Nagyszabású kvízversenyek, a Nagy Diák Zenei Teszt és a Nagy Diák Bűnmegelőzési Teszt döntőjét rendezte meg Budapesten a DUE Médiahálózat. A két fináléba 33 ezer játékosból jutottak be a legjobbak, és három győztest hirdettek. A nyertesek az elmúlt években alaposan megdolgoztak a sikerért. Mindegyik döntőt élő streamen követhette a közönség.



Elsőként a Nagy Diák Zenei Teszt döntőjén mérte össze tudását 11 fiatal. Kortárs magyar zenei és szerzői jogi témájú kérdésekre kellett válaszolniuk. A versenyt végig Vargha Zsófia Nóra vezette, majd meg is nyerte. A tizenegyedikes budapesti diák virágkötőnek tanul, a sulin és az alváson kívül mindig zenét hallgat.



– Zenével kelek és fekszem, tanulás és futás közben is a Spotify megy nálam, közel 5000 dalt kedvelek. Naponta átlagosan 14-15 órát hallgatok zenét – árulta el Zsófia. – A pandémia előtt sokat jártam koncertre, fesztiválra, megvolt a havi 6 este. Sokat jött velem apukám, aki nagy bulizó. Két nagy kedvencem van, az Esti Kornél és a Margaret Island, de szeretem még a Halott Pénzt, ByeAlexet és a Carson Comát is.



Zsófi győzelmének köszönhetően egy 300 000 forint értékű, okostelefonból, fejhallgatóból és hangszóróból álló ajándékcsomaggal térhetett haza.

A Nagy Diák Zenei Teszt azzal a céllal jött létre, hogy a fiatalok körében egyedi, rendhagyó és edukatív formában népszerűsítse a magyar könnyűzenét, a jogszerű zenefogyasztást, valamint megismertesse a szerzői jogok pozitív szerepét és jelentőségét.

A Teszt háromfordulós vetélkedősorozat volt 14-24 év közötti fiatalok számára, ennek első fordulójába 2020. novemberétől lehetett bekapcsolódni egészen 2021. április 16-ig.

A program fő támogatója a ProArt – Szövetség a Szerzői Jogokért, valamint az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO).

A DUE Médiahálózat – korábbi nevén a Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete – Magyarország második legnagyobb újságíró szervezete. Alapítói 1989. szeptember 11-én hozták létre, de már 1982 óta szerveztek rádiós szaktáborokat. Közhasznú szervezetük 1989 óta fogja össze az iskolai diáklapokat és diákrádiókat, az újságírói pályára készülő általános és középiskolásokat, a kommunikáció szakos hallgatókat, a pályakezdő kollégákat, és általában a média iránt érdeklődő fiatalokat, illetve segítőiket.

