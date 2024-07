Kilencedszerre rendezik meg a Jam Jazz-t!

Július harmadik hétvégéjén a jazz zene kedvelői idén is „csemegézhetnek”: 5 koncert, neves fellépők, borok, koktélok, fagyi és más finomságok a gyönyörű főtéren. Esténként a kivilágított szökőkút csak fokozza a hangulatot. Fellép a Sárik Péter Trió és Falusi Mariann, jön Kollányi Zsuzsi és a Pély Barna Band is Szulák Andrea vendégénekessel.



A Fesztiválportál írása szerint a sokszínű és színvonalas zenés program sorozat mindig remek lehetőség a zene kedvelői számára, mivel “hangulatos és nívós feszt, ahol kiegészítő programok kínálatával is találkozhatnak a látogatók.

Élményekben gazdag feltöltődést nyújt a muzsikus lelkeknek az idei fesztivál is

A sorrendben kilencedik fesztiválra melyre mindenkit sok szeretettel várnak a szervezők, akik idén is ismert művészeket hívtak meg, hogy minőségi zenét szolgáltassanak. Ígéretük szerint igazi fergeteges jazzes napok várnak mindazokra, aki ellátogatne a helyszínre, a IV. Béla Király főtérre.

A hétvége fellépői és a kezdési időpontok:

07.20., szombat

18.45 Myrtill és a SWINGUISTIQUE

21.00 Sárik Péter Trió & Falusi Mariann

23.00 Kollányi Zsuzsi

07.21., vasárnap

17.45 Voga Viki Quartett

20.00 Pély Barna Band – vendég: Szulák Andrea

Reméljük a Magyar Zene szerkesztőségéből, hogy idén is csodálatos élményekben lesz része a