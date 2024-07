Anna & the Barbies és a Zanzibar elé nyerhet fellépést a győztes zenekar!

Lehet bármekkora hőség, az Öröm a Zene tehetségkutató-sorozat töretlenül folytatódik augusztusban is. A nyár utolsó hónapjában három döntő várható, 3-án Keszthelyen a Fülesbagoly Tehetségkutató, 18-án Kecskeméten az I. tehetség Ápoló, majd 31-én Szigetszentmiklóson a Roxiget. Mindhárom eseményre lehet még jelentkezni.

Az Öröm a Zene tehetségkutató-sorozat 2023-2024-es évadában már 15 esemény lezajlott, de még bőven vannak lehetőségek megmérettetésre induló zenekaroknak szerte az országban, mi több, határon túli városokban is. Augusztusban három döntőt rendeznek meg az NKA Hangfoglaló Program támogatásával.

Először 3-án, Keszthelyen zajlik a Fülesbagoly Tehetségkutató, ahol közel 30 díjat osztanak ki, köztük Petőfi Rádiós és TV-s fellépést, előzenekarozást a Bagossy Brothers Company előtt, klipkészítést és egy komplett zenekari nyaralást.

A sor 18-án Kecskeméten folytatódik, ahol idén egy vadiúj tehetségkutató várja a zenekarok jelentkezését. Az Ápoló Klubban az I. tehetség Ápoló eseményen is értékes díjakat adnak át, például fellépést az Ápoló Gardenben és Klubban, de hangszerbolt és próbaterem is ajánlott fel nyereményeket.

Szeptemberben lesz az Öröm a zene nagydöntője!

A nyár utolsó napján, azaz augusztus 31-én jubilál a Roxiget Szigetszentmiklóson. A nagy múltú rendezvényt huszadik alkalommal hozzák tető alá, és idén visszatér korábbi helyszínére, a Kéktó Szabadidő Parkba.

Itt is nyereményeső vár a döntőbe jutott produkciókra, többek közt fellépést lehet nyerni az Anna & the Barbies és a Zanzibar elé, továbbá a dunaharaszti Vagabond Korzón, a szigethalmi Placcon és a ráckevei Duna-part Feszten koncertezhet egy-egy díjazott.

A hagyományokhoz híven a döntőbe jutott induló zenekarok versengését további együttesek fellépése követ. Színpadra lép a tavalyi győztes Visionless Humanity, a csepel-szigeti Pablo and the Escobars, a helyi Divina Machina, zárásként az Ivan and the Parazol lesz a fő fellépő.

Mindhárom esemény győztese indulási jogot szerez az Öröm a Zene tehetségkutató-sorozat szeptember nagydöntőjébe, ahol a fődíj egy 1 millió forintos hangszeres, hangtechnikai támogatás. Továbbá az Öröm a Zene országos döntőből 10 produkció továbbjut a Hangfoglaló Program induló zenekari programjának élő meghallgatására.

(Címlapi fotónkon a 2023-as Fülesbagoly Tehetségkutató egyik fellépője, Liana látható)