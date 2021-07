Indulj el! – Ezt tette Szakács Gergő szólószámában

Magyarország legszebb tájai igazi biodíszletek!

Az Indulj el az énekes első idei szóló megjelenése. A szám a címadó népdalra épül, a témája az ember és a természet egymásra találása. A dal az Aktív Magyarország nyári, szintén Indulj el címet viselő kampányának fő eszköze, amellyel Magyarország legszebb tájaira, és a természetjárás örömére hívják fel a figyelmet.



– Magamtól sosem jutott volna eszembe egy népdalhoz nyúlni, de kifejezetten izgalmas folyamat volt. Örülök, hogy egymásra találtunk a dallal és a koncepcióval– mondta Gergő.



A népdal-átdolgozás ötlete az Aktív Magyarország csapatához köthető, az Indulj el a nyári aktív turisztikai kampányuk fő eleme. – Magamnak érzem a kampány célját, mivel kiskorom óta járom a természetet, és az életem szerves részének tartom a túrázást – mondta a kampányról az énekes.



Maga a klip egy hosszabb alkotói szünet után jelent meg, így átvitt értelemben is elárul valamit az énekes hónapjairól.

– Januárban kezdtünk el dolgozni a dalon Somogyvári Dániellel, ennyi ideig még nem készült megjelenés! Büszkék vagyunk a végeredményre, szerintünk ez az eddigi legkiforrottabb projektünk – mondta az énekes.



A számhoz készült videó Gergő eddigi legnagyobb volumenű produkciója lett, amely hatalmas stábbal, több helyszínen forgott. A nagyszabású videót Emil Goodman rendezte.

– Ahogy írtam a dalt, megjelent előttem a kép, ahogy egy égő ház előtt állok. A szám azzal az óriási feszültséggel indul, hogy ki akarok szabadulni a hétköznapok indusztriális mókuskerekéből, ezt szerettem volna képileg is érzékeltetni – mondta Gergő.

A tűz végül egy égő ajtókeret képében jelent meg a klipben, amely a természet bejárása és megismerése mellett egy globálisabb üzenettel záródik: Fogadjuk el egymást, legyen az idegen vagy ismerős.

Szakács Gergő 1991. áprilisában született, de csak hét éves korától foglalkozik zenével, majd 17 éves kora óta zene- és dalszövegírással is foglalkozik.

2011-ben a Kőbányai Zenei Stúdió énekszakos növendéke volt fél éven keresztül. Országos ismertségét a 2010-ben indult első magyar X-Faktornak köszönheti. Egyénileg indult , de a mentorok úgy döntöttek , hogy csapatban jobban szerepelhet , ezért összerakták őt a szintén egyénileg induló Kőrös Noémivel. Végül Mimi & Gergő néven Malek Miklós mentoráltjaiként bekerültek az élő showba , ahonnan az első adás után őket szavazták ki a nézők.

2013-ban saját youtube csatornát indított , amelyen ismert dalok feldolgozásait adta elő. Előadásainak olyan sikere volt , hogy még James Arthur (az angol X-Faktor nyertese) is megosztotta saját oldalán.

Az éneklés mellett dalszerzőként is sikereket ért el. Három dala jelent meg és mindhárom dalát Takács Nikolas vitte sikerre. A Mindenen át dalszerzője és szövegírója is volt. A Go On-ban és a Higher Groundban dalszerzőként működött közre. Az utóbbi dal ráadásul a szlovák top 50-es lista negyedik helyéig jutott.

2014-ben ismét megpróbálkozott egy tehetségkutatóval. A TV2 Rising Star című műsorában a válogatáson saját szerzeményével , a Hanghajóval meggyőzte a zsűritagokat. Az élő adásban viszont már sem őket és sem a nézőket nem tudta lenyűgözni és búcsúznia kellett a versenytől.

2015-ben az A Dal című műsorban az Ősz utca című dalával – amelyben zeneszerzőként is részt vett – bekerült a 30 Legjobb dal közé. 2015 őszén jelent meg DJ Lennarddal és Gabriel B-vel közösen készített dala a Lépnünk kell , amely a MAHASZ Top 40-es Dance listáján egészen a 13. helyig jutott. 2016 májusában jelent meg a Wellhello Retúrjegy című dala , amelyben Gergő zeneszerzőként működött közre. 2016 nyarán Menthával közös projektbe kezdtek Sounda néven.

Első daluk Minden éjjel címmel júliusban debütált. A dalban Gergő az éneklés mellett zeneszerzőként és szövegíróként is közreműködött. 2017 februárjában új daluk jelent meg Hamis címmel , amit a Hősökkel együtt készítettek.

Szövegíróként közreműködött Pápai Joci Özönvíz című dalában is. 2017 júniusában új dallal jelentkezett a Soundával , amely a Végsebesség címet kapta. 2018 januárjától a Follow The Flow frontembere, ebben a szerepében az éneklés mellett zeneszerzőként is részt vesz. (Sztárlexikon)

A Follow The Flow nélkül, de nem nélküle debütál a turizmus dala!