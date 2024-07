Eger belvárosa újra felpezsdül, hiszen ismét zenészektől lesz hangos!

A macskaköves utcákat bohém zenekarok, és fülbemászó dallamok lepik el, miközben a képzőművészek mesébe illő világot alkotnak a Dobó téri fák alatt. Már csak te hiányzol egy pohár borral a kezedben!



Az egriek által is a nyár legjobban várt rendezvénye ismét kiegészül a Képzőművészeti Utcafesztivállal. De miről szól az Utcazenészek Versenye? Hát persze, hogy a nyárról, a táncról, a zenéről, a borról, a szabadságról, az élményről, és ezek összességéről, na meg magáról a versenyről!



Hiszen ahogy már évek óta ezt megszokhatták a barokk vármegyeszékhelyre látogatók, 2024-ben is megmérettetnek a zenészek a közönségdíjért! A szabály egyszerű: az a produkció nyeri a versenyt, amelyik a legtöbb szavazatot, azaz LIKE érmét gyűjti a verseny ideje alatt.

De mi is az a LIKE-érme?

A szervezők egyedi kinézetű, fém érmét készíttetnek erre az alkalomra, és gondoskodnak róla, hogy az utcán járókelő emberek zsebébe kerüljön. Ettől kezdve nincs más teendő, mint szavazni, és a legjobban tetsző formáció gitártokjába dobni a LIKE érmét.

Aki pedig a legtöbb LIKE-érmét kapja, az megnyeri a szombatig tartó versenyt, és színpadon fogja a tehetségét megmutatni!



Maga a verseny 22-től egészen 27-ig tart, így aki csak hétvégén tud odautazni, annak is lesz még lehetősége a következő helyszíneken jobbnál jobb zenéket hallgatnia!

