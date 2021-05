Megvan minden, ami eddig volt, de jöttek új dolgok is Richárd műsorában

Szénégető Richárd 2018-ban indított, elsősorban zenei témákkal foglalkozó interjúpodcastja némi ráncfelvarráson esett át az utóbbi hetekben, aminek hatására felfogásában és képi világában megújult a műsor.

– Több, mint 90 adást rögzítettem az előző stúdióban Esztergomban, aminek kapcsán úgy éreztem, hogy szinte összenőtt az adás a hellyel. Néhány barátom azonban pedzegette, hogy nem ártana a fővárosba költöztetni a műsort, mert így lényegesen könnyebbé válna az adásszervezés. Mereven elleneztem a dolgot, mert nem volt kedvem leutazgatni Esztergomból Budapestre, de jött egy olyan lehetőség, ami miatt meggondoltam magam. A Faragó Sztivivel és a Carver Recordinggal való egymásra találás, szinte a véletlen műve volt. Sztivivel ugyan elég régóta ismerjük egymást és eléggé azonosan szemléljük a világot, eleinte nem tudtam, mi az, amit hozzátehet a műsorhoz Ő és a stúdió. Aztán az első meeting után egyértelmű lett, hogy pont ez kell most nekem. – mondta a Ric$Cast házigazdája/műsorvezetője, Szénégető Richárd. – A podcast nem csak vizualitásában újult meg, de egy kicsit a felfogás is más lett, bár ez nem feltétlenül volt tervezett, inkább csak adta magát. Azonban amikor egyértelmű lett, hogy kicsit mindenen sikerül fejleszteni, eldöntöttem, hogy megpróbálok még mélyebbre menni az interjúkban is. Megpróbálom azokat a példaképeimet hűen követni, akik miatt az első interjúimat elkészítettem anno.

A BP Underground-os csajok is ott voltak Richárd műsorában

A korai, erősen útkeresős időszak után stabilan kialakult a műsornak egyfajta „mélyinterjú” jellege, ami egy lazább, már-már kötetlen beszélgetésszerű, mégis egységes ívet felrajzoló podcastot eredményezett. A pandémiás időszak sok mindent tönkretett, de az itthon is megfigyelhető podcast-robbanás egy kicsit meglökte a műsor szekerét, ám Ric$ szemében ez nem volt egyértelmű. Erről és a közeljövő terveiről így nyilatkozott:

„Az a helyzet, hogy ez a robbanás egyszerre nagyon jó és egy kicsit kellemetlen is. Egyfelől ugye most van az a tendencia, aminek hatására mindenki podcaster lett, másfelől meg ez pontosan az izgalmat öli ki a műfajból. Előnye, hogy végre egy szélesebb réteg ismeri meg a formátumot, hátránya, hogy lassan túlkínálat lesz, bár szerintem ez a helyzet csak időszakos, főleg, amikor már tudatosul az újakban, mennyi munka van ezzel az adásokon kívül is. Nekem is az a legnagyobb szerencsém, hogy nagyon jó a műsor mellett a háttércsapat, akik elképesztően sokat segítenek. A Syndrome Production nélkül például egyáltalán nem lenne videó, a Carver Recording nélkül pedig nem sikerült volna 5 ilyen erős adással indítani az évadot. Próbáljuk megtartani ezt a lendületet és folyamatosan agyalunk, mivel lehetne még szebbé, jobbá tenni a műsort. Egy-egy adásnál a képanyagot meglőjük több kamerával, de sajnos ezt még folyamatosan nem bírja el a keret, pedig tudom, hogy ez sokat dobna a videós részén. A másik újítás az lesz, hogy műfajilag bővítünk egy picit, a rock/metal mellett egy-egy alkalommal teret kap majd más is, de a fő csapásirány mindenképpen az marad, ami eddig.

A jelen mellett persze mindig fontos az is, mi várható a későbbiekben, a következő hat adás a tervek szerint:

05. 20.: Fish!

05. 27.: Road

06. 03.: Jakab Zoltán portré

06. 10.: Firkin

06. 17.: 100. adás, ahol a Hóhért akasztják majd!

Az új adásban a BP Underground-os csajok voltak a vendégek:

https://youtu.be/jtGkDZ4FD3w

A többi platform linkje az adás Anchor oldalán:

https://tinyurl.com/ricscastanchor

A csatorna Youtube linkje:

https://www.youtube.com/user/SecuRicsi

Ric$Cast a Spotify-on:

https://tinyurl.com/ricscast

Ric$Cast az Anchor oldalán:

https://anchor.fm/ricscast/

Szénégető Richárd a Facebookon:

facebook.com/szenegetorichard

Bombasztikus lesz a 100. adás!

Előadó | Magyarzene.eu