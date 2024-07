Stadionrock, szintivel, gitárriffekkel, zakatoló ritmusokkal

Új stúdiólemezzel jelentkezik az Ivan & The Parazol: Belle Époque című, hatodik albumukat ősszel, október 25-én mutatják be a fővárosi Akvárium Klubban.



A zenekar az eseményen a teljes új lemezt eljátssza, de a régi slágerek sem maradnak ki, köztük a Take My Hand, a Megnyitod a szíved vagy a Mást vártam. Az Ivan & The Parazol korábban öt alkalommal is megtöltötte az Akvárium Klub nagytermét – közölte a szervező Live Nation hétfőn az MT-vel.

A csapat tavaly zárta le ötödik albuma, a Budai Pop koncertkörútját, majd a zenészek elvonultak saját stúdiójukba, hogy megírják friss lemezüket. Az album különlegessége, hogy a produceri munkákat az együttes gitárosa, Balla Máté végezte.

Az album hangulata stadionrockot idéz, tele szintikkel, nagy riffekkel és zakatoló ritmusszekcióval. A rajongók a június elején megjelent Dancer klipjében kaphattak ízelítőt az új anyagból.

Amerikaiak millió hallgatták a magyar zenekar zenéjét percekig

Az Ivan & The Parazol koncertjei egyszerre csatornázzák be a hatvanas-hetvenes évek energiáit és a mai korszellem attitűdjét. A zenekar állandó fellépője a fesztiváloknak és az európai kluboknak is.

Legutóbbi, 2021-ben kiadott albumuk, a Budai Pop volt az első magyar nyelvű anyaguk, korábban négy angol nyelvű stúdiólemezt készítettek: a Mama, Don’t You Recognize Ivan & The Parazol? 2012-ben, a Mode Bizarre 2014-ben, a The All Right Nows 2015-ben, az Exotic Post Traumatic 2019-ben jelent meg.

Felléptek Nyugat-Európában és Amerikában, két daluk szerepelt a sikeres amerikai televíziós sorozatban, a Shameless – Szégyentelenekben. A zenekar tagjai: Vitáris Iván (ének), Balla Máté (gitár), Simon Bálint (dob) és Kalmár Botond (billentyűs hangszerek).