Paksi Zita most egy rendkívül fülbemászó – a 60-as évek doo-wop zenéihez visszanyúló – dallal jelentkezet, amely egy klassz videóklipet is kapott. A dalból és a videóklipből egyaránt átjön a mosolygós énekesnő pozitív személyisége.

Paksi Zita nem bízta a véletlenre szóló karrierjének beindítását. A zenei szakmában külön-külön és együtt is sokat bizonyított, jól összeszokott szerzőpárost kért fel első dalának megírására. A „Kő és rózsa” című dalt a Hársházi Szabolcs – Lombos Márton szerzőpáros jegyzi. Zita életében az éneklés 25 éve játszik meghatározó szerepet. Anno Kovács Magdánál tanult énekelni, jelenleg pedig Malek Andrea tanítványa.

„Az idei ősz egyik nagy slágere lehet Paksi Zita slágergyanús újdonsága” – írja több sajtóorgánum is Paksi Zita legújabb (immáron második daláról). „A szívem bízom rád” című pozitív hangulatú, slágergyanús szerzemény zeneszerzője és producere most is Hársházi Szabolcs, akinek szerzőtársa a dalban ezúttal – Mohamed Fatima „Ragyog a szívem” című nagy slágerének szövegírója, – Kotsy Krisztina.

