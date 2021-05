Ez egy személyes vallomás a zenéhez – főhajtás a zeneipar, a közönség és a siker felé, amely egyben fontos, érzékeny jövőbeli témákat is feszeget

A „Világom” az együttes harmadik idei megjelenése, amely a „Régi mese” és a „Matek” dalokat követi. A szám az együttes ars poeticája, egy bensőséges levél a zenének.



– Különleges hangulatú és hangvételű lett a „Világom”, szerintem ez az egyik legjobb dal a készülő lemezen – mondta Fura Csé. – Megviselt minket is az elmúlt időszak, számomra a zene jelentette a lelki békét, és mentsvárként óvott meg a külvilágtól.



– Szerencsésnek érzem magam, mert az álmaimat élem minden nap, azzal foglalkozom, amit szeretek. De persze fel-felmerül a kérdés bennem, hogy bármennyire keményen is dolgozunk, vajon meddig tart a siker, tarthat örökké ez az idilli állapot?



–Számomra ez a dal az elmúlt másfél évet foglalja össze. Azt az érzést, hogy nem tudjuk nagyon, hogy mi lesz, tudunk-e még fellépni, visszakaphatjuk-e a régi életünket. Azt, amit a Follow The Flow-val elértünk, nagyon nagy dolognak tartom, és szeretném még folytatni, csináljuk még tovább! – foglalta össze BLR.

A számhoz egy nagyszabású videóklip készült, amelyet a Vígszínházban forgattak.

– Olyan helyszínt kerestünk, ahol úgy éreztük, hogy át tudjuk adni ezeket az érzelmeket, és a vírus miatt zárva tartó Vígszínház megfelelőnek tűnt. Szinte sorsszerű, hogy ott forgattuk ezt a dalt; 2016-ban besegítettem egy produkcióban, és akkor ismertem meg Furák Petit, aki azóta a billentyűsünk – tette hozzá a rapper.

A Follow The Flow 2016-ban alapított háromtagú magyar együttes. 2018-ban Nem tudja senki című daluk által robbantak be a köztudatba, majd Maradok távol című számuk által még több ember ismerte meg őket. 2018 nyarán elnyerték a Petőfi Zenei Díj Az év felfedezettje díját, illetve ősszel jelölték őket a 2018-as MTV Europe Music Awards-ra mint Legjobb magyar előadó, amit szintúgy megnyertek, így ők képviselték Magyarországot a bilbaói díjátadón. (Wikipedia) Az eleinte BLR és Fura Csé formációjaként dolgozó formációhoz Szakács Gergő énekes csatlakozott, és ezzel úgy tűnik, összeállt a tökéletes kép! A trió legutóbbi dala, a Nem tudja senki olyan bombasztikus sikert hozott, amire már régen volt példa. A klip már bőven 9 millió fölött pörög a YouTube-on, a Follow the Flow egyre több koncertfelkérést kap, és ez még mindig csak a kezdet… (Petőfillive)

Mentsvár a Vígszínház!