Legyen a sorscsapásokból műalkotás!

BÖBE a magyar zenei színtér egyik üdítő színfoltja, aki már rengetegszer bizonyította tehetségét és sokoldalúságát. Az előadó sokszínűségét legújabb trackje még inkább elmélyíti – első hallgatásra egy könnyed popdalnak tűnik. A REDFLAG mindeközben túlmutat egy dallamtapadásra alkalmas slágeren, hiszen mély üzenettel bír. A “Make your tragedies a work of art” mentalitás jegyében BÖBE igyekszik rossz élményeit dalszövegek formájában feldolgozni és elengedni. A negatív tapasztalatok megosztását emellett azért is tartja fontosnak, hogy hallgatói érezhessék: nincsenek egyedül a problémáikkal.

A következő EP-jén Usztics Pepe producerrel dolgozik együtt, akivel igazán hamar egymásra hangolódtak. A közös munka gyümölcse négy dal lett, melyből elsőként a REDFLAG-et hallhatja szélesebb közönség. Ez a beharangozó hangzásvilágában erősen hajaz a kétezres évek elejének zenei világára, erre a meghatározó időszakra BÖBE így emlékszik vissza:

„Pont ebben az időszakban voltam általános iskolás, és nagy hatással volt rám például Britney Spears, a Bratz babák vagy az akkori divat. Már az előző EP-m kreatívjai, és a hozzá készült fotók is ezt a vibe-ot hozzák. Ezt szerettem volna folytatni az új anyagnál is.”

Görbe tükör a zenekészítőknek és -fogyasztóknak

A Bratz babák BÖBE EP-jének vizuális megjelenését is erősen inspirálták. Minden dal borítójához készül Rósz Anna grafikus segítségével egy BÖBE-BABA, ami az adott szerzemény hangulatának és sztorijának megfelelően van felöltöztetve. Így például a kislemez beharangozójához, a REDFLAG-hez tartozó játék kiegészítőként kapott egy kis piros zászlót. A figurák egyébként nemcsak arculati szempontból lényegesek, egy kiemelkedő plusz jelentéstartalom is társítható hozzájuk:

„Azért szerettem volna ezt a koncepciót mert egyrészt nagyon szeretem, ha társul egy vizuális sztori a számaimhoz. Másrészt azt gondolom, hogy manapság már-már termékként tekintenek az emberek a dalokra, és ez a koncepció ennek is állít egy pici görbe tükröt, hiszen a dalokat úgy promózom, mintha magukat a babákat próbálnám eladni.”

Böbének nagyszabású tervei vannak az idei évre: tervez kollaborációkat más művészekkel és kilátásban van számos koncert is. Na meg persze itt vannak a már említett új dalok, amiket az elkövetkezendő időszakban szépen apránként fog csepegtetni – úgyhogy érdemes követni az énekesnőt az online térben. Egyébként az EP egyik számához videóklip is készül, ami a borítókhoz tartozó izgalmas ötletből kiindulva rengeteget hozzátesz majd ahhoz, hogy egy komplex élményt nyújtson a nézők számára.

Kiemelt kép: Magyary Lenke