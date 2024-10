Állandó lesz a jazz jelenléte a család új rádiójában

A közmédia új rádiócsatornái közül kettő – a Szakcsi Rádió és a Csukás Meserádió – zenei világával és műsortartalmával bővíti kínálatát a Petőfi Rádió. Hétvégén reggel a Csukás meseórával kezdhetik, minden éjjel a Szakcsi jazzórával zárhatják a hallgatók a napot, a gasztronómiai témákat pedig elismert séfek tálalják majd – közölte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Sajtó és Marketing Irodája az MTI-vel kedden.



A Szakcsi Rádió április 30-a óta játssza a legjobb jazz-zenéket az online térben és a mobilapplikációkon keresztül egyaránt. Esztergályos Máté, a Szakcsi Rádió főszerkesztője az M5 kulturális csatorna Librettó című műsorában hangsúlyozta: az együttműködést nagyon jó lehetőségnek tartja ahhoz, hogy a jazzrádióban elhangzó dalokat bárki nyomon tudja követni a Petőfi Rádión is a Szakcsi Jazzórában minden nap éjféltől 1-ig.

Jönnek a mesék és a séfek

A Petőfi Rádió másik őszi újdonsága, hogy október 19-től a hétvége délelőtt a családoké. Király Kitti műsorvezető 6 órától az Élet-stílus magazinnal indítja a reggelt, amely 7 és 8 óra között a Csukás meseórával folytatódik. Az óra első felében a szeptember 1-jén indult Csukás Meserádió által összeállított mesék, mondókák és dalok lesznek hallhatók, míg a második fél órában Király Kitti családi témákról beszélget szakértőkkel.



Megújul a Befordultam a konyhára című műsor is, amelynek hallgatóit ezentúl hétvégén 11 órától elismert magyar séfek várják. A cél, hogy bemutassák, hogyan lehet egészségesen elkészíteni a tradicionális hazai fogásokat. Trükkökre tanítanak, tippeket adnak majd, amelyekkel még finomabbá tehetők az ételek. A műsor vendége lesz többek között Kovács Lázár és Gianni Annoni is.



Dominik Zsolt, a Petőfi Rádió csatornaigazgatója az Esti Kornél című műsor vendégeként beszélt az újdonságokról az M2 Petőfi TV nézőinek. Felidézte: immár egy éve annak, hogy a Petőfi Rádió a hazai könnyűzene elkötelezett támogatójaként kizárólag magyar zenét játszik. Kifejtette, hogy napközben eddig is szóltak jazz-zenék a rádióban, de a Szakcsi Rádió sikere és a műfaj érdeme szerint most már egy egész órát dedikálnak neki.

“Az egész napos pörgés után jó lesz a jazzórára megpihenni, hétvégén délelőtt pedig a család minden tagja megtalálja, amit szeret”

– emelte ki Zsolt a Petőfi Rádió műsorainak őszi megújulásáról.