Szinti-poppal indult az Iceboyz

Az Iceboyz Fékeztél című dala egy bulis nóta, témáját tekintve azonban inkább fájdalmas és melankolikus. Energikus intróval robban be, hozza a Bobby Orlandós Hi-NRG tempót, egy laza EDM.

A fiúk azt állítják, hogy zenéjük, világuk tele van korhű, ám mégis modern megszólalásra törekvő hangzásokkal. Azt hiszem annál már idősebb vagyok, hogy ezt elfogadjam, maradjunk annyiban, hogy korhű. Még a fotóik is hozzák kicsit az AHA érzést, és itt az AHA zenekarra gondolok. Persze ahhoz, hogy a “régi” nevek nyomába érjenek, kicsit komolyabban kell majd venniük a szövegírást és nem árt ha a ritmushoz kitalálnak legalább néhány emlékezetes szintetizátor riff -et is.

Kezdésnek mégis kiváló a Fékeztél, nekem egyből hozta a tükörgömbös diszkó érzést. A fiúk tarsolyában már van néhány dal és remélem, hogy lesz folytatás. Úgy érzem elég nagy hiány van új magyar szinti-pop -ból.

Az Iceboyz 2023-ban alakult, a duó tagjai, Fodor Szabi és Nagy Dani alföldi gyerekek, de csak a fővárosban ismerték meg egymást tanulmányaik során. Nemrég nyertek egy Sajó Dávid által is zsűrizett Orange Termek pályázatot, és sok tervük van még erre az évre, vannak már kész dalok a tarsolyukban, érdemes lesz figyelemmel követni őket.

Én szurkolok nekik, van bennük valami. Ha ügyesek és képesek fejlődni, jobban elő fog bújni. Elférne még pár új szinti-pop zenekar a magyar zenei palettán.

Link: Iceboyz – Fékeztél