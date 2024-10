Multimédiás látványosságnak igérkezik a mai előadás

A tradicionális chilei, dél-amerikai hangzásvilágot és a flamencót ötvöző Emilia y Pablo formáció lép fel szombaton a Magyar Zene Házában, Budapesten.



Az énekes Emilia Lazo és a gitáros-énekes Pablo Cáceres Isla Virtuosa című albuma a spanyol kísérleti folktronica duó, a Maestro Espada közreműködésével idén jelent meg, a lemez anyagát a magyar közönségnek is bemutatják. A koncert, melyen színészi eszközöket is alkalmaznak, a Cervantes Intézettel együttműködésben valósul meg – közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.



A latin-amerikai folklór (tangó, rumba, joropo) és a flamenco egyedülálló ötvözetével az Emilia y Pablo duó igyekszik őrizni a tradíciót mint univerzális nyelvet, amely lehetővé teszi az elmélyülést a különböző hatásokban, kultúrákban. A chilei származású művészek kilenc éve élnek Madridban. Projektjeik megvalósításakor színészi eszközöket is alkalmaznak, a test színpadi használata koncertjeiken és videóiklipjeikben is megjelenik.

Lesz tánc és vetítés is

Első két kislemezükkel, a Territorio de Delirio-val és a Pájaro-val zenei kategóriában megnyerték a Madridi Fiatal Alkotók versenyét. Ugyanebben az évben létrehozták a Colectivo Delirio nevű, audiovizuális alkotókból és előadóművészekből álló csapatot, amellyel filmes dimenziót kívánnak adni projektjeiknek.



Céljuk, hogy minden dalukhoz audiovizuális műveket készítsenek. A Territorio de Delirio-val az Andorrai Filmfesztiválon a döntőbe jutottak, Temblor című albumukkal pedig legjobb videoklip kategóriában elnyerték a Pulsar Chilei Zenei Díjat.