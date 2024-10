Az 1984-es feloszlás után jelent meg Trabant-album!

Első alkalommal készült önálló lemez a legendás magyar underground zenekar, a Trabant dalaiból. Október elején negyven év késéssel, egy brit független kiadó gondozásában kilencszámos válogatás jelent meg a Spotify-on és vinylen. Első alkalommal készült önálló lemez a legendás magyar underground zenekar, a Trabant dalaiból. Hétfőn negyven év késéssel, egy brit független kiadó gondozásában kilencszámos válogatás jelent meg a Spotify-on és vinylen.A számokat a híres londoni Abbey Road Studiosban újították fel az eredeti szalagokról. A kiadó az angol purge.xxx.



A Trabantnak korábban egyetlen kislemeze jelent meg, az Eszkimó asszony fázik című film (1983) zenéjének néhány részlete, illetve egy 2000-ben kiadott újhullámos válogatásra került fel a filmzene három dala. 2017-ben Pokoli aranykor címmel kiállítást rendeztek a nyolcvanas évek magyar underground koncertplakátjaiból, és a tárlatot kísérő könyv CD-mellékletén szintén hallható volt a filmzenében hallható Ragaszthatatlan szív.



A mostani kiadás Samuel Kilcoyne-nak, egy angol fotóművészeti kiadó, az Augenblick Press munkatársának köszönhető, aki egy véletlen folytán hallotta az Eszkimó asszony fázik zenéjét, és beleszeretett a Trabantba. A 300 példányban LP-n is megjelentetett Trabant-lemezre a negyven évvel ezelőtti filmzene több dala – Gesztenyefák; Itt van, pedig senki se hívta; Balettcipôben (két változatban); Ragaszthatatlan szív – mellett olyan ma már kultikus számok kerültek fel, mint a Mindig mindent, a Kígyó, a Pirosbetűs napok és a Kész az egész.



A Trabant 1980-tól négy éven át létezett. A csapat magját Lukin Gábor (zongora), Vető János (gitár) és Méhes Marietta (ének) alkotta, de állandó közreműködőnek számított a gitáros Víg Mihály (Balaton), az Európa Kiadóból ismert Menyhárt Jenő és Másik János, de mások is. A Trabant dalai álomszerűek voltak, a zenekart sokan a hatvanas évek végi New York-i Velvet Undergroundhoz hasonlították.

Eddig Lukin Gábor volt a megjelenések fő akadálya

Az elmúlt negyven évben több kísérlet történt régi Trabant-felvételek magyarországi megjelentetésére, ám ezeket Lukin Gábor különböző okokból végül nem engedélyezte.



2011 januárjában a Gödör Klubban több mint 25 év után (egy Balaton-koncert keretében) újra fellépett a Trabant. Énekesnőjük, az Amerikában élő Méhes Marietta az MTI-nek adott interjújában akkor azt mondta, ezeket a számokat maguknak írták és rögzítették egy szobában, soha nem gondoltak fellépésekre, részéről az egész félig-meddig vicc volt. “Nem sokat hallgattam ezeket a számokat azóta, de amikor mégis, mindig meglepődtem, milyen jók. A szövegeket (Vető) Jánoska vagy (Víg) Mihály írta, aztán együtt kitaláltuk, hogyan énekeljek rá. A Trabant a szó szoros értelmében szobazenekar volt, talán csak egy-két koncertünk volt” – emlékezett vissza Méhes Marietta.



A Trabant két másik tagja, Lukin Gábor és Vető János is hosszú ideje külföldön élt: Lukin Los Angelesben, Vető pedig Koppenhágában. A tervek szerint a purge.xxx kiadásában összesen három Trabant-lemez jelenik meg.