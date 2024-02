Nyers, őszinte képek fűszerezik az Anyu ez hangos újdonságát!

Az Anyu ez hangos formációt olyanok erősítik, mint Potyka Tamás (ének), Siffel István (gitár), Bozsóki Márk (basszusgitár), valamint Domokos Miklós (dob). A csapat korábban olyan dalokkal jött elő, mint a „Popkirály”, a „Hős”, a „Legnagyobb ellenségem”, a “Z generáció”, a “Már nem”, a Nem vagyok jó”, vagy éppen a “Jobb volt nélküled”.

A banda nemrégiben a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával létrejött, műfaji kötöttségek nélkül mozgó kisbuszon, a Music Mobil-on is bizonyított, ahol valóban maradandó zenei élményt nyújtottak az utca emberei számára. Ezen az alkalmon felcsendült a most megjelenő „Ereszd el” track is, ami egyből nagyon megtetszett a MusicMobilt szervező Music Fashion Kiadó vezetőségének. Az ő gondozásukkal jelenik meg most ez a fülbemászó, remekül építkező szerzemény.

„Különleges élmény volt a MusicMobil buszon zenélni. Nagyon jó volt látni a sok pozitív visszajelzést, a mosolygó, integető embereket. Totál más volt egy mozgó kisbuszban zenélni, mint egy színpadon. Mindenképpen nagy buli!” – emlékezett vissza Potyka Tamás frontember. „A dalt valós tapasztalatok, érzelmek ihlették, a dalszöveg és a dallam, a hangszerelés ezt próbálja hűen visszaadni. Azért szeretjük ezt a számot, mert úgy érezzük, nagyon könnyen lehet vele azonosulni, ugyanakkor őszinte, olykor nyers képeket jelenít meg. A dal hangszerelése jól illeszkedik abba a pop-rock műfajba, ami a bandánk zenei profilja. Ajánljuk mindenkinek, aki szereti a magyar könnyűzenét és a gitárok – mint domináns hangszerek – hangját.” – tette még hozzá.

YouTube:

youtube.com/watch?v=wcAgWh8SJT0

A dal még itt érhető el:

album.link/7hx6tv3tzm25s

Az anyu ez hangos nyerte a MusicMobil első versenyét