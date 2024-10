Úgy hiszem-hez készült kisfilm kapta a fődíjat a 8. Magyar Klipszemle-gálán.

Pogány Induló mellett a nyertesek között van Azahriah, a Carson Coma és Krúbi is



A csütörtök este a fővárosi Akvárium Klubban tartott díjátadón 22 kategóriában hirdettek győztest. Idén 544 nevezett videóból került ki az a 139 klip, amelyek versenybe szálltak a díjakért. Több kategóriában is osztottak arany, ezüst és bronz elismerést az összesen 38 díjazottnak – közölték a szervezők az MTI-vel.



A fődíjat, a Legjobb klip kockát, a Pogány Induló Úgy hiszem című dalához készült kisfilm kapta. Büki Balázs rendező a legjobb rendezés ezüst díját is elnyerte. A fődíjason kívül 6363-nek, az Elefánt zenekarnak és Azahriah-nak sikerült két-két díjat nyernie, de vannak alkotók, akik ennél több trófeával térhettek haza.



A legjobb sztiló kategóriában például az arany, ezüst és bronz fokozatot is Rádli Bence kapta, és Büki Balázs is kapott egy harmadik díjat Manuel Tiara című klipjéért. Büki Balázs emellett átvehette a szemle kiemelt támogatója, a Yettel különdíját is, így ő készítheti el a következő évben a márka egyik kommunikációs kampányát.

Paul is nyert

A legjobb operatőr díját Spáh Károly nyerte az Ivan & The Parazol Dancer című klipjéért, a legjobb rendezés Vitó Zsomboré lett Azahriah Cipoe-jéért, a közönségdíjat Moriones, a szervezők különdíját a Platon Karataev kapta. A legjobb látvány kategóriában a Carson Coma Paul McCartney halott? című klipje nyert (rendező Fekete Xénia, látványtervező Illés Richárd), Krúbié lett a legjobb sztori (Ganxsta Zolee tehet mindenről; rendező Forró Boldizsár és Lelkes Botond).



A Klipszemle legnagyobb erénye, hogy minden évben elképesztően színes mezőny áll össze. Itt egy kategóriába kerülhet az alternatív zenekar a kereskedelmi tévés mainstream előadókkal, és mindenki ugyanolyan esélyekkel indul – idézte Vermes Orsolya főszervezőt a .



A Magyar Klipszemle 2015 óta az egyik legfontosabb zeneipari háttérrendezvénnyé nőtte ki magát: találkozási pont zenészeknek, filmeseknek, és a kreatív szakma sok más képviselőjének. A díjakat odaítélő zsűri munkájában idén Csiszár Virág booking menedzser, “Gróf” reklámszakember, Hevesi-Szabó Lujza fotográfus, Kovács András Péter márka- és marketingkommunikációs igazgató, Kovács Gellért filmkritikus, Mojzes Dóra jelmeztervező-stylist, Pohárnok Gergely operatőr, Sós Bálint Dániel rendező és Török Ferenc rendező vettek részt.