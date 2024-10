Több milliót kaphatnak a nyertesek

Október 25-ig lehet még jelentkezni az NKA Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiumának induló előadók és zenekarok számára kiírt pályázatára – közölte az alprogram megvalósítását koordináló Petőfi Kulturális Ügynökség szerdán az MTI-vel.



A jazz, pop, rock, pop-rock, metál, illetve elektronikus, hip-hop és trap műfajokban kiírt pályázat nyertesei akár négymillió forintos támogatásban is részesülhetnek, amelyet hang- és képfelvételek elkészítésére, turnékra, fellépésekre, valamint ezek népszerűsítésére fordíthatnak – írták a közleményben.



Hozzátették: a nyertes pályázók számára az NKA Hangfoglaló Programiroda egy éven át tartó mentorprogramot biztosít, illetve a szakmai edukációs programok és vidéki klubturnék szervezése mellett lehetővé teszi a részvételt több nyári fesztiválon is. A programban korábban többek között a Platon Karataev, a Margaret Island és az Aurevoir zenekar, valamint a Deva néven ismertté vált Takács Dorina is részt vett.

Nagyon nagy szakmai zsűri fogja elbírálni a pályázatokat

A pályázat benyújtása elektronikus formában lehetséges. A beérkezett anyagokat egy közel száz főből álló szakmai zsűri bírálja el, amelynek tagjai zenei szakemberek, kulturális szervezők, könnyűzenei menedzserek, televíziós és rádiós szerkesztők, hangmérnökök, producerek és zeneszerzők. A második fordulóba jutott pályázók többnapos élő meghallgatáson vesznek részt. A támogatásra javasolt előadók köréről egy szakmai zsűri hoz döntést.



Az NKA Hangfoglaló Fesztivál Roadshow keretében idén nyáron összesen 113 fesztiválkoncert valósult meg, valamint 17 hazai és külhoni fesztiválon 15 előadó mutatkozott be. A programban résztvevő előadók színpadra álltak többek között a Művészetek Völgye, a Campus és a Fishing On Orfű fesztiválokon, a Paloznaki Jazzpikniken és a Rockmaratonon, továbbá a külhoni Gombaszögi Nyári Táborban és a Malomfesztiválon – idézték fel a közleményben.



A pályázattal kapcsolatban további információ az NKA honlapján olvasható.