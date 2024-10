Utoljára áll együtt színpadra a Scott-Varnus duó

Nincs tovább, de méltó módon búcsúznak

Utoljára áll együtt színpadra a Hammond-orgonán játszó világhírű Rhoda Scott, valamint az orgonaművészet hazai kiválósága, Varnus Xavér. Az esemény 2025. június 10-én lesz Budapesten, a Dohány utcai Zsinagógában. A 86 esztendős Rhoda Scott és a 60 esztendős Varnus Xavér közös fellépésén a zsinagóga hatalmas sípos orgonájából és a Hammond-orgonából fakadó hangok utoljára szólalnak meg együtt a két előadó által, Bach szellemében és muzsikájával átitatva – közölte a koncert szervezője, a Green Stage Production hétfőn az MTI-vel.



Rhoda Scott New Jerseyben született egy metodista lelkész legidősebb lányaként. Anyja fiatalon halt meg, hét gyereket hagyva hátra, apjuk lelkészi hivatása mellett gyári munkát is vállalt. Rhodára az afroamerikai keresztény közeg mély benyomást gyakorolt, a templomi kórusokban gospelt énekelt. Az orgonába hétévesen szeretett bele, amikor felavatták a gyülekezet új templomi orgonáját. Hamarosan minden szabadidejét a hangszer mellett töltötte, amint tehette – cipőjét lerúgva – a billentyűkhöz telepedett.



A mezítlábas orgonálás aztán védjegyévé vált, elmondása szerint így jobban érzi a pedálokat, szinte csak rá jellemző pedálhasználattal játszik basszusfutamokat.



Időközben egy dzsesszegyüttesben kezdett zongorázni, a Hammond-orgonára zenekari társai adták össze a pénzt. A Lee Smith’s Satellites nevű formációban 1960-ig muzsikált, de készített lemezt Joe Thomas szaxofonos és Bill Elliott dobos társaságában is. A Manhattan School of Music diplomájának megszerzése után Count Basie rendszeres fellépési lehetőséget biztosított számára harlemi klubjában. Itt találkozhatott a dzsessz krémjével, Louis Armstrongtól Ella Fitzgeraldon át Ray Charlesig.



A klub törzsvendége volt Eddie Barclay francia producer, aki beleszeretett Scott játékába. Az ő meghívására utazott 1967-ben Párizsba, hogy képezze magát, lemezeit ezután a Barclay Records adta ki. A híres zenepedagógus, Nadia Boulanger tanítványa lett, a francia fővárosban megismerkedett az énekes-színész Raoul Saint-Yves-vel, akihez feleségül ment, majd örökbe fogadtak két Haitiról származó gyermeket. Rhoda Scott Franciaországban rendkívül népszerű lett, nagyobb sikereket aratott Európában, mint az Egyesült Államokban.

Még a szocializmusban lépett fel először Magyarországon

2007-ben Párizsban alapított együttest három tehetséges francia női zenésszel Lady Quartet néven, később beiratkozott szülővárosa, New Jersey egyetemére, ahol dzsessztörténetet tanult. Diplomamunkáját a Kodály-módszerről és Bartók Béla népdalgyűjtéséről írta, és nagy csodálója volt a dzsesszbőgős Pege Aladárnak. Először a hetvenes években lépett fel az Erkel Színházban, sikerei láttán újra ás újra meghívták; a Kisstadionban 17 ezres közönség előtt játszott. Magyarországi sikereit örökítette meg Rhoda Scott Budapesten című albuma 1975-ben.



2011-ben, majd 2012-ben Varnus Xavérral közösen lépett fel az Orgonák csatája elnevezésű országos turnén. 2014-ben és 2016-ban a Modern Art Orchestrával (MAO) koncertezett Budapesten, ezután Varnus Xavérral és Barknopf Balázzsal adott karácsonyi nagykoncertet. 2018-ban a Sportarénában tartott jubileumi koncertet Lady Quartetjével, 2022-ben Dés Lászlóval közösen lépett fel a Dohány utcai Zsinagógában.



Varnus Xavér előbb Budapesten tanult, majd Párizsban Pierre Cochereau, a Notre-Dame orgonistája növendéke lett. Lipcsében a konzervatórium professzora, Lorenz Stolzenbach volt a mestere. 1981-ben Franciaországba, majd Kanadába utazott. Több egyetemen tanult, tehetségét a világ nagy színpadain is megcsillogtatta.



Pályafutása során fellépett a lipcsei Tamás-templomban, a Berlini Dómban, a washingtoni és a canterburyi székesegyházban, a párizsi Notre-Dame-ban, St-Sulpice-ben és St-Eustache templomban, de zenélt a világ második legnagyobb hangszerén, a híres philadelphiai Wanamaker orgonán is. Több mint háromezerszer állt színpadra, és több mint hatmillióan vettek jegyet a koncertjeire. 53 hanglemeze, hatvan koncertfilmje és öt könyve jelent meg, From Ravel to Vangelis című albuma a legnagyobb példányszámban eladott orgonalemez lett.



Néhány éve Kanadában megvásárolt egy 19. századi viktoriánus templomot, ahová koncertorgonát építtetett. A dunántúli Mezőlakon egy szintén 19. századi evangélikus templomot vett, és létrehozta a Bach és Shakespeare Fesztivált. A szervezők közleménye kitér arra, hogy látogatóknak a jövő júniusi koncerten a Dohány utcai Zsinagógában be kell tartaniuk a zsidó hitéleti előírásokat: a férfiaknak kizárólag fedett fejjel, nőknek fedett vállal lehet benntartózkodni.