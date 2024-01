Tiszta és okos a Magashegyi Underground új nagylemeze

Az albumon szereplő, elvarázsolt hangulatú 10 popdalt ismét a csapat eredeti kreatív magja szerezte: Bocskor Bíborka énekesnő, Toldi Miklós dobos-producer, Fűrész Gábor gitáros, és visszatért a zenekaralapító-billentyűs Fodor Máriusz, a szövegek nagy részét pedig újra Tariska Szabolcs írta. A lemez bemutatója január 20-án lesz az Akvárium Klubban, ahol az új szerzemények mellett az együttes összes nagy slágere elhangzik.

A dalok közös szerzemények, mindenki beletette a saját ötleteit, számos dal spontán módon a felvételek során alakult át. Ezzel visszaálltak az első anyag alkotói módszeréhez, hiszen az Ezer erdő lemezt követő években a daloknak különálló szerzői voltak, az Egymáshoz rövid az út azonban teljes egészében közös munka eredménye.

– Vizsgálgatva és közel hajolva a közös dolgainkhoz, amelyek átfolynak rajtam és az életemen is, azt gondolom, hogy nagyon tiszta, okos anyag jött össze – mesélt a dalokról Bíborka. – Úgy érzem ugyanakkor, hogy az én szűrőm is egy okos eszköz, kicsit kaleidoszkópszerűen szűri és szórja szét bennem a közös alkotás végeredményét, de hogy ne csak lilán szólaljak meg, nagyon jólesik most ez a lemez és a hozzá tartozó képi világ, ami a keletkezése alatt annyit mozgolódott a sok lehetőség között, de akart és lett. Megszületett s ha hátrébb lépek és onnan figyelem, hallgatom, úgy is szeretem, a produceri munkától a dalszerzésig, szövegvilágon át a klipekig, képekig. Ez a saját magunk szeretése sokáig tabu volt számomra, mert mi „nem mondunk ilyet”, mert ez premissza, vagy evidencia, de ma már azt gondolom, lehet, sőt kell mondani, magunknak is és másoknak is, és szórni kell önmagunkról, másoktól önmagunkon át, hogy rögzüljön. A világmozgás olyan, amilyen, a saját privát mozgásaink pedig a tudatlanból jönnek el hozzánk, megismerjük, szeretjük őket s így ők is megtanulnak szeretni minket.

– Szerettünk volna visszatérni a nyers folk dalokhoz, de a munka során spontán elkanyarodott az anyag egy összetettebb, színesebb világ felé, ami egyáltalán nem baj – árulta el a munkálatokról Fűrész Gábor gitáros. – Akusztikus gitárok, ukulelék, élő dobok mellett így nagy szerepet kap a Moog One, ami egy fantasztikus hangszer, a Moog első polifonikus szintetizátora. Nem használtunk számítógépes szimulációkat, úgynevezett VST-ket, minden hang, ami megszólal, valódi hangszerekből jön.

Az album naprakész megszólalásáért, a produceri munkáért és a keverésért ezúttal is Toldi Miklós felelt, a dalokat Szabó Szebasztián (Miracle Sound) masterelte.

Az új anyag lemezbemutatója január 20-án lesz Budapesten, az Akvárium Klub Nagyhalljában. A komoly látvánnyal megtámogatott koncertre 24 dallal készül a zenekar, ebből 6-7 új szerzemény, a többi a legfontosabb régi dalok. Az est folyamán pár szám erejéig színpadra lép az együttes egykori gitárosa, a Konyha frontembere, Szepesi Mátyás. A koncertre az early bird jegyek rég elfogytak, hagyományos jegyek még kaphatók az Akvárium Klub honlapján.

A koncert Facebook eseménye:

ttps://www.facebook.com/events/329611832951036

A teljes nagylemez:

youtube.com/playlist?list=PLpLsNeBDPOn7Al7Z_OeMRPqxiJ1Iq7Bu9