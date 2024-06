Etnobeat, rock, világzene az A38 programján

A magyar kultúra sokszínűségét ünnepli a nemzeti összetartozás napja alkalmából az 1Kárpát-medence Fesztivál, amely június 3. és 5. között várja a közönséget az A38 Hajón, Budapesten.

A fesztiválon az eddigi évek hagyományát folytatva számos hazai és külhoni produkció koncertezik az A38 Hajó színpadán – tájékoztatta a Petőfi Kulturális Ügynökség az MTI-t pénteken.

A nemzeti összetartozás napján, június 4-én 11 órakor az A38 tetőteraszon Szarka Tamás Kossuth-díjas és Petőfi Zenei díjas előadóművész énekli a Kézfogás című dalt több ezer magyarral közösen Kárpát-medence-szerte. Mint írják, Kézfogást a nemzeti összetartozás himnuszaként emlegetik, 2019 óta minden évben több ezren adják elő együtt, egy időben a Kárpát-medencében.

Szarka Tamás este zenekarával a hajó színpadán lép fel

Június 3-án az A38 Hajó tetőteraszán koncertezik a Hét Hat Club. Zenéjük a 80-as és 90-es évek balkáni roma, török, erdélyi népzenéjéből, valamint a jazz, hip-hop és latin kultúrából merít, stílusukat gyakran gyp-hop, maneleton és turbo folk jazz néven emlegetik. Az estéhez csatlakozik a szabadkai zenészekből álló ContraBayando is, akik klasszikus francia sanzonokat, 20. század eleji jazzt, tangót, rumbát, bossa novát és csipetnyi etnót játszanak.

Június 5-én ad koncertet zenekarával Boris Kovac jazz- és világzenei szaxofonos, aki már számos alkalommal lépett fel Budapesten különböző formációival. Ezúttal új, Boris Kovac Ritual Nova Trio névre keresztelt zenei projektjét mutatja be.

Ezzel párhuzamosan az A38 tetőteraszán is lesznek még programok. Fellép a Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák; a zenekar fúziós zenéjében fontos szerepet tölt be a magyar népzene, a rhytm&blues, a funky, a reggae, a hip-hop és a groove elemek. A fesztivál programjában helyet kapnak a Hot Spot DJ-k is, köztük Nvadrz és a Kicklords duó – áll a közleményben.