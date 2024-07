Az ökológiai változásokra ad választ a FöldŐrző fesztivál



Második alkalommal rendezik meg a FöldŐrző Fesztivált Pécelen, amely egy igazi, hiánypótló rendezvény a mai, felgyorsult világban. Az eseménysorozat célja, hogy minél több olyan tevékenységet bemutasson, amely bármilyen szempontból hozzájárul bolygónk működésének harmonizálásához.

A 2024. július 5. és 7. között tartandó FöldŐrző, röviden FŐ Fesztivál sokkal több, mint egy fesztivál. Egy olyan hagyományteremtő esemény, ahol igyekeztek minden olyan területet összehozni, ami támogatja a Föld optimális működését, legyen szó mezőgazdaságról, állatvilágról, hulladék felhasználásról, mentális állapotról, tudatosságról, vagy technológiai vívmányokról.

„A ökológiai változások szükségessége hívta elő ezt az eseményt és irányzatot. A fesztiválnak a Kilenc bokor völgye ad otthont, mely a péceliek kedvenc piknikező helye volt korábban. Természetes mászókák és hinták várják majd a kicsiket, de a fesztiválon szakemberek is segítik az érdeklődőket előadásaikkal. A célunk, hogy színes és izgalmas módon mutassanak be mindent, ami a környezettudatossághoz kapcsolódik az ehető vadnövényektől egészen a drónok világáig” – mondta el a fesztivál megálmodója és szervezője, Tóth Zoltán.

Interaktív programok és a főzőverseny mellett, látványos bemutatókkal is

A rendezvény három napja alatt környezettudatos építészeti módszereket is bemutatnak az érdeklődőknek: lesz vályogépítészet, szalmaház-bemutató, konténer dombház és olyan alternatív energetikai megoldásokkal is megismerkedhetnek a látogatók, mint a szélmotor, a gravitációs energia vagy a komposztkazán, de a vályogvetést is bárki kipróbálhatja majd. Az Out-izm! projekt tisztásán az autizmussal érintett családok kézműves portékáiból válogathatnak majd kedvükre. A Hagyományőrző Tisztáson áll majd a Hungarikum-sátor, ahol kürtős kaláccsal készülnek a vendégek számára, és ahol autentikus magyar kutyafajtákkal is megismerkedhetnek, mint például az erdélyi kopó és társfajtái.

„A rendezvényen az interaktív programok és a főzőverseny mellett, látványos bemutatókkal is készülünk: Tóth Lajos világrekorder tart majd lovas show-t, Mónus József távlövő íjász világrekorder pedig átlövi a völgyet, majd egy motivációs előadást is tart. Lesz ismeretterjesztő vadász-előadás, igazi kölyökfarkassal, de őzekkel és rókákkal, valamint vadmadárral is találkozhatnak a gyerekek, akiknek ingyenes a belépés, és a traktorozást is kipróbálhatják. A terepmotorosok megmutatják, hogy a szemetelők felkutatásában mekkora szerepük tud lenni” – avatott be a programokba Tóth Zoltán.

A fesztivál egyik különleges programja lesz a szürke marha show, de akinek ez nem elég, a művészetekbe is belekóstolhat, és kipróbálhatja a kosárfonást, a nemezelést, de akár jógázhat is. Bárki megtanulhat csergetni a karikás ostorral, a kerekasztal beszélgetések, előadások pedig igazi újdonságokat tartogatnak az állatvédelemmel, a tudatalatti logikájával, vagy a józan paraszti logikával kapcsolatban. Az esemény a gyerekeknek és a nyugdíjasoknak ráadásul ingyenesen látogatható, és természetesen a tombola sem maradhat ki a programok sorából.