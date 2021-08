Szabinak elment az esze – és szeretjük!

Elment az esze Szabinak, de jól tette – Ilyen szerelmes dal még nem született itthon



„Elment az eszem” címmel megjelent Hársházi Szabi legújabb dala. A magyar pop dalok többsége a szerelemről szól, de ilyen zenei környezetben, stílusban talán még nem született dal itthon, mint amiben az előadóként is egyre sikeresebb dalszerző-producer tálalja nekünk az újdonságát.



Az új szerzemény több zenei stílust foglal magába és ennél a Hársházi Szabi szerzeménynél is garantált azonnal a dallamtapadás, úgy ahogy a korábbi dalainál is. Tehát együtt dúdoljuk…?



Mostanra – mondhatni – körvonalazódik Szabi zenei világa is előttünk: a saját zenéiből a 80-as, 90-es évek hatalmas slágereinek hangzásvilága és életérzése köszön vissza leginkább.



Az új dal most egy lírikus videó formájában elérhető YouTube-on. A hivatalos megjelenésre azonban még várni kell, mégpedig egészen szeptember első napjáig, amikor is áplódolva lesz az összes ismert digitális zenei platformra, így az iTunesra és a Spotify-ra is.

A somogyi zenész 1985. november 7-én született Marcaliban. Művelődésszervezőként végzett 2007-ben a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karán.

Zenei tanulmányait klarinéton kezdte a Marcali Városi Zeneiskolában. A klarinét tanszak befejezésével figyelme a billentyűs hangszerek és a könnyűzene felé irányult. Az Országos Szórakoztató Zenei Központban (OSZK) szakvizsgát tett. Vendéglátós-zenészként dolgozott évekig.

Magánúton zongorát tanult Antal Jánosnál, aki a legendás jazz zenész Garay Attila tanítványa volt. 2012-ben létrehozta a True Smile Jam Band zenekari formációt. A zenekar célja az örömzene népszerüsítése vidéken. A formáció olyan neves vendégelőadókkal állt már együtt színpadra, mint például Falusi Mariann, Bársony Bálint, Éliás Gyula Jr., Gájer Bálint vagy épp Heincz Gábor „Biga”…

Zeneszerzéssel és hangszereléssel aktívan 2013 évvégétől foglalkozik. Az elmúlt években írt és hangszerelt már dalt többek közt Weisz Viktornak, Sipos Tominak az Irigy Hónaljmirigyből, Dankó Szilvinek, Ívnek, Batánovics Lilinek, Kertész Ivánnak, Gór-Nagy Erának, Priskin Ginának és a kétszeres Fonogram-díjas Gájer Bálintnak is.

Village Marketing & Event vállalkozásával 2014 óta előadókat menedzsel, producerként tevékenykedik. 2017 év elejétől ARTISJUS tag, valamint tagja a Magyar Könnyűzeneszerzők és Szövegírók Egyesületének is. 2020-ban gondolt egy merészet és (mondjuk úgy) maga is kilépett a rivaldafénybe, azaz előadóként debütált.

„Engedj el” címmel megjelent az első saját dala, melyet 2021 év elején az „Úgyis mindegy” című klipes dala követett, ami annyira jól sikerült, hogy utat nyitott a rádiós és televíziós játszásokhoz. Azóta folyamatosan készíti saját dalait (is) és jelen van azokkal különböző zenés TV-műsorokban mint előadó.

Szabi mások karrierjét is segíti sajátja mellett – igazi jóember!