Friss mai állások a zene és koncertek világában

Többszólamú terület

A zenei szcénát sokszor szokás annyival lesajnálni, mint valódi produktum nélküli művészek változékony halmazát, akik tulajdonképpen gyenge minőségű, felejthető slágerekkel próbálnak szórakoztatni minél több embert. A populáris kultúra sajnos valóban produkál ilyen trendeket, de a zenei világ ettől sokkal több és tényleges kultúrahordozóként van jelen hazánkban is, akár a komolyzenei, akár a könnyűzenei szférát nézzük. Emellett pedig természetesen sokak számára karriert, megélhetést is biztosít.

A hangszerek egyik oldalán természetesen a zenészeket találjuk, akik sokszor valóban hivatásként űzik ezt a szakmát és mindent egy lapra feltéve a zenéből kívánnak megélni. A szélesebb populáris kultúrában ez itthon viszonylag nehéz, hiszen azok a zenekarok és zenészek akik kizárólag a zenéből képesek megélni elég kevesen vannak. E tekintetben a komolyzenészek talán szerencsésebb helyzetben vannak, hiszen a trendek diktálta nyomás alól is mentesülnek.

A friss mai állások között is találunk tehát olyan munkákat, melyek zenészi kvalitásokat igényelnek, legyen szó akár egy nagyzenekar tagságáról, az oly népszerű session zenészi létről vagy akár színházak kötelékében betölthető állásokról. Ha tehát zene és munka viszonyát nézzük, a zenész lét abszolút adja magát, de ez a terület ennél jóval sokrétűbb, szakemberek és háttérmunkások egész sorát felvonultatva.

A zenei produktum másik oldalán

A zenei piac mára rendkívüli módon felgyorsult és szinte minden hétre akad valamilyen újdonság, egy friss előadó akire felkaphatjuk a fejünket. Ennek mentén a zenefogyasztási szokásaink is átalakultak, a streaming ugyanis minden eddiginél gyorsabb ám valamivel felületesebb hozzáférést biztosít a legújabb dalokhoz és előadókhoz. Ez esetben már valódi zeneiparról beszélhetünk, ahol kereslet és kínálat találkozási pontjainak folyamatos keresése zajlik.

A friss mai állások tekintetében is megmutatkozik ez, ugyanis számos e területen munkálkodó cég keres munkatársakat, hogy képesek legyenek lépést tartani a korszak trendjeivel. A zenei szakemberek mellett pedig számos más szakképesítéssel rendelkező dolgozóra is szükség lehet, hiszen az iparág működése több terület szinkronizált munkáját igényli. A friss mai állások tehát nem csupán producereket keresnek, hanem sok egyéb területre is vonatkoznak.

A zeneipari működés sokkal inkább csapatmunka, mint egyéni karrier. Egy zenei producer persze legtöbbször saját jogán képes megvetni a lábát a piacon, ám egy minőségi produktum előállításához sok egyéb munkakör is hozzájárulhat. Épp ezért a friss mai állások zenei piacra vonatkoztatott szegmense akár egészen hétköznapinak tűnő pozíciókat is kínálhat, ám szinte biztosak lehetünk benne, hogy ezek is fontos részei a gépezetnek.

Egy óriási gépezet fontos fogaskerekei

A zeneiparról értekezve hajlamosak vagyunk csak az inkább kirakatban lévő emberekre szorítkozni, mint például maguk az előadók, producerek, menedzserek, kiadók vezetői és még sorolhatnánk. Élő produkciók és rendezvények nélkül azonban ez az iparág sem lenne ugyanaz, egy-egy ilyen esemény lebonyolítása és a technikai háttér biztosítása pedig egészen más munkaerőkre is ráterelheti figyelmünket. A zeneipari háttéremberek ugyanis legalább annyira fontos fogaskerekek, mint az említett szakemberek.

A közönség és előadók találkozás legtöbbször fesztiválokon, koncerteken és különböző kulturális eseményeken történik meg, ahol élőben is lehetőség van a zenei produktumok prezentálására. Egy ilyen esemény szervezése ugyanakkor rengeteg háttérmunkát igényel, amely egyben álláshelyeket is teremt. A friss mai állások között is sok rendezvényszervezői pozíciót találunk, melyek nem egy esetben ilyen profilú cégekhez kötődnek. Egy fesztivál vagy egy egyszerű koncert megszervezése pedig rendkívül bonyolult feladat, melyhez sok apró részlet összefogása és együttállása szükséges, hogy előadók és a közönség is elégedetten távozhasson.

A zeneipari dolgozók kötelékén belül mindenképpen érdemes tisztelettel adózni a technikai és műszaki csapatok előtt is, hiszen az egyes rendezvények zenei alapjainak, a hang- és fénytechnika kifogástalan minőségének ők a biztosítói. Ha tehát zeneipar és friss mai állások, a szektor műszaki oldala is sok álláshelyet kínál. A zenére évszázadok óta egyértelmű igény mutatkozik, mely várhatóan a jövőben sem változik majd. Ennek megfelelően pedig ez az iparág továbbra is sok munkahelyet teremt majd.