Szintifunk hangzással támad Szabi!

Legendák korát idézi meg Szabi a Királylány révén!

A 80′-as évek zenéjét és életérzését hozza el nekünk Hársházi Szabi a „Királylány” című új videóklipjén, ami annyira forrón friss, hogy még a kánikula is elbújhat mellette!

Mint ahogy az már mindenki tudja, Szabi – aki sok-sok magyar dal elkészültében vett részt – tavaly ősszel, a második járványhullám kellős közepén állt elő első saját dalával. Azóta sem tud leállni, hiszen sorra készíti az újabbnál-újabb dalokat saját részre is (nemcsak különböző előadóknak dalszerző-producerként).

Sőt, egyre többet találkozhatunk a dalaival a különböző televíziós zenecsatornákon…



Hársházi Szabi az elmúlt években írt és hangszerelt már dalt többek közt Weisz Viktornak, Dankó Szilvinek, Ívnek, Batánovics Lilinek, Kertész Ivánnak, Gór-Nagy Erának és a kétszeres Fonogram-díjas Gájer Bálintnak is – de ez csak a teljesség igénye nélküli készült felsorolás!



Mostani dalával az előadóként is egyre sikeresebb dalszerző a ’80-as évek Disco-Funk zenei világát hozza el – még pedig nem is akárhogy: a szintipop igazi nagyágyúinak nyomdokain haladva igazi csemege lehet azoknak, akik szeretik az ilyen stílusú zenéket, vagy magát a korszakot.

Szabi 1985. november 7-én született Marcaliban. Művelődésszervezőként végzett 2007-ben a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karán. Zenei tanulmányait klarinéton kezdte a Marcali Városi Zeneiskolában

A klarinét tanszak befejezésével figyelme a billentyűs hangszerek és a könnyűzene felé irányult. Az Országos Szórakoztató Zenei Központban (OSZK) szakvizsgát tett. Vendéglátós-zenészként dolgozott évekig. Magánúton zongorát tanult Antal Jánosnál, aki a legendás jazz zenész Garay Attila tanítványa volt. 2012-ben létrehozta a True Smile Jam Band zenekari formációt.

A zenekar célja az örömzene népszerüsítése vidéken. A formáció olyan neves vendégelőadókkal állt már együtt színpadra, mint például Falusi Mariann, Bársony Bálint, Éliás Gyula Jr., Gájer Bálint vagy épp Heincz Gábor „Biga”… Zeneszerzéssel és hangszereléssel aktívan 2013 évvégétől foglalkozik.

Village Marketing & Event vállalkozásával 2014 év vége óta előadókat menedzsel, producerként tevékenykedik. 2017 év elejétől ARTISJUS tag, valamint tagja a Magyar Könnyűzeneszerzők és Szövegírók Egyesületének is. 2020-ban gondolt egy merészet és (mondjuk úgy) maga is kilépett a rivaldafénybe, azaz előadóként debütált.

„Engedj el” címmel megjelent az első saját dala, melyet 2021 év elején az „Úgyis mindegy” című klipes dala követett, ami annyira jól sikerült, hogy utat nyitott a rádiós és televíziós játszásokhoz. Azóta folyamatosan készíti saját dalait (is) és jelen van azokkal különböző zenés TV-műsorokban mint előadó. (Forrás)

Ikonikus hangzások – a 21. században is!