Kihagyhatatlan év végi grunge ünnep a fővárosban

Az esték folyamán Kurt Cobain formációjának egy-egy kivételes fontosságú kiadványáról emlékeznek meg az Instant színpadán.

A Nirvana popkulturális jelentőségét aligha kell túlmagyarázni. Évtizedekkel a frontember Kurt Cobain halála után újabb és újabb generáció cseperedik fel, akiknek a grunge zenekar éppen olyan fontos szerepet tölt be az életében és önmaguk keresésében, mint anno a ’80-as évek végén vagy a ’90-es évek elején. De most tényleg… ti tudtok olyan gitárosról, akinek nem a Come as you are volt az első dal, amit megtanult eljátszani?

Főszerepben a zúzás

A december 27-i buli a karácsonyi eszem-iszom után éles váltást kínál mindenféle előjáték nélkül. Az utóbbi pár hónapban nem véletlenül öntötték el az összes fast fashion üzletlánc kínálatát az angyalszárnyú nőalak mintájával ellátott pólók, pulcsik és egyéb divatcikkek. Ennek oka az In Utero album megjelenésének jubileuma. Lugosi Daniék első körben az album kiadásának 30. évfordulója alkalmából várják a Nirvana-rajongókat az Instantban több, mint másfél órás műsorral. A banda legsötétebb lemeze olyan elképesztő grunge himnuszokat vonultat fel, mint a Rape Me, a Heart-Shaped Box, az All Apologies vagy a Pennyroyal Tea. Az In Utero dallistája mellett természetesen a Cobain-ék legismertebb szerzeményei is felcsendülnek majd az este folyamán, ami egyéb meglepetéseket is tartogat az oda látogatók számára.

Akusztikus atmoszféra

A másik nagy durranás ugyanabból az évből a Nirvana Unplugged in New York, aminek a felvételét először az MTV sugározta 1993. december 13-án. A

koncertalbumot, csak később, Kurt Cobain halála után adták ki 1994-ben. Lugosi Daniék második „felvonása” is ezt a kiemelkedő fontosságú kiadványt idézi meg december 28-án az Instant színpadán. A kellő hangulat elérését a tribute formáció vendégzenészekkel garantálja. Az eredeti hangszerelés megszólaltatásának érdekében egészülnek ki Ölveti Mátyás (Szabó Balázs Bandája) csellistával és Maszkurával, aki tangóharmonikán működik közre. Azok számára, akik szeretnének mind a két műsornak a fül- és szemtanúi lenni szuper lehetőség, hogy korlátozott darabszámban ugyan, de rendelkezésre állnak kombinált bérletek. Ez az alkalom kapóra jöhet azok számára is, akik nem Nirvana-rajongók, viszont szívesen meglepnék szeretteiket egy különleges élménnyel az év végi ünnepek alkalmából.

