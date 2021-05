Metal Memoár: utolsó lehetőség, hogy bekerüljön a neved!

Dudich Ákos ezúttal Dave Mustaine önéletrajzát hozza el magyarul az olvasók számára!

A Megadeth főnöke megdöbbentő őszinteséggel vall élete minden szakaszáról, hullámhegyekről és hullámvölgyekről, meg egy csomó olyan dologról is, amire nem is gondolnánk! A kötet túlzás nélkül azok számára is érdekfeszítő olvasmány, akik nem sorolják a kedvenceik közé a bandát, vagy magát a főhőst!

Ákostól és a Konkrét Könyvektől megszokott módon ezúttal is van lehetőség névvel bekerülni a könyvbe! Amennyiben 2021. 05. 16-án éjfélig előrendeled a kötetet az alábbi linken, a te neved is ott lesz a fejlécen! Fontos, hogy a kötet később is kapható lesz, de ha szeretnéd magad viszontlátni benne, ne habozz, még itt a lehetőség!

Előrendelés:

https://dudichakos.com/termek/metal-memoar-mustaine-es-a-megadeth/

A könyv fülszövege:

„Egy metálikon felemelkedése és aláhullása. Dave Mustaine gond nélkül felvállalja, hogy többször is végignyalta a gödör alját a speed metállal kísért dickensi élete során. Szegénységben és folyamatos költözködéssel töltött gyerekkor? Pipa.

Bántalmazó, alkoholista szülő? Pipa. Agyzsibbasztó vallásos tévelygések (Mustaine esetében a Jehova tanúi és a sátánizmus)? Pipa.

Alkoholizmus, drogfüggőség, hajléktalanság? Pipa, pipa, pipa. Lélekőrlő szakmai és művészi kudarcok? Pipa. Elvonó? Pipa (tizenhétszer, saccperkábé). Halálközeli élmény? Szintén pipa!

James Hetfield, akivel Dave Mustaine sok évvel ezelőtt megalapította a Metallicát, egyszer találóan megjegyezte – némi hitetlenkedő felhanggal –, hogy tutira patkóval a seggében született. Ennyire szerencsés, hogy még él, mindazok után, amiken keresztülment.

Folyamatosan az árral szemben úszva, Mustaine szédítő magasságokba jutott.

Miután dicstelen véget ért az induló Metallicával töltött, igazi ámokfutással felérő időszaka, Mustaine hamar világhírű rocksztárrá avanzsált – alapítója, frontembere, énekese, dalszerzője, és gitárosa (de facto vezérigazgatója) volt a Megadeth-nek, az egyik legnépszerűbb heavy metal zenekarnak.

Dave Mustaine élete egyszerre lenyűgöző, vérfagyasztó és inspiráló.”

M után M: Mustaine szereti az M-betűt

A Megadeth amerikai thrash metal együttes, melynek vezetője az alapító, gitáros, frontember, dalszerző Dave Mustaine. Az együttes 1983-ban alakult, miután Mustaine távozott a Metallicából.

Mint az amerikai thrash metal mozgalom egyik úttörő együttese, a Megadeth az 1980-as években szerzett nemzetközi hírnevet, de folyamatos tagcserék sújtották, részben a tagok közismert kábítószerproblémái miatt. A megtisztulást és a stabil felállást követően a Megadeth platina- és aranylemezek sorát jelentette meg, köztük a Grammy-díjra jelölt, 1992-es, dupla platina Countdown to Extinction nagylemezt. A Megadeth 2002-ben oszlott fel, miután Mustaine komoly idegkárosodást szenvedett a bal karjára, de az átfogó fizikoterápiának köszönhetően 2004-ben Mustaine újjáalakította az együttest, és kiadta a The System Has Failed albumot, amely a Billboard 200-as albumlistájának 18. helyén debütált. Ezt követte a 2007-es United Abominations nagylemez, amely ugyanezen a listán a 8. helyen startolt. Legutóbbi albumuk a 2016-ban megjelent Dystopia, melynek címadó dala Grammy-díjat kapott a “Best Metal Performance” kategóriában az 59. díjátadón.

Te is ott lehetsz Dave Mustaine mellett! Jelentkezz!

A Megadeth jellegzetes gitárstílusáról ismert, gyakran használnak komplex, bonyolult zenei átkötéseket és váltásokkal teli gitárszólókat. Mustaine szintén ismert sajátos „vicsorgó” énekstílusáról, akárcsak visszatérő dalszövegtémáiról mint a politika, háború, függőség és emberi kapcsolatok.

Mint a kereskedelmileg egyik legsikeresebb heavy metal zenekar, a Megadeth több mint 50 millió albumot adott el világszerte, és eddig összesen 12 alkalommal jelölték őket Grammy-díjra a Best Metal Performance kategóriában. Több mint három évtizedes pályafutása alatt a Megadethnek több mint húsz hivatalos tagja volt, de a zenekar motorja, fő dalszerzője és egyetlen eredeti tagja mindig Dave Mustaine maradt. A Megadethet a Metallicával, a Slayerrel és az Anthraxszel együtt mint a thrash metal „nagy négyesét” tartják számon. (Wikipedia)

