A Pest megyei modern metal csapat az idén érkező harmadik nagylemeze mellé egy angol nyelvű EP-t is készít New Horizon címmel. A zenekar egy új taggal is bővült Kovács Zoltán (ex iNSANE, Guitar.clinic) gitáros személyében. Zoli jelenléte egy plusz húzást ad mind zeneileg mind a csapat szellemnek egyaránt.

Harapós metalzene

A NEW HORIZON című dal az NFR egy sokkal rockosabb oldalát is megmutatja, amiből nem hiányoznak a megszokott nagyívű dallamos refrének, és a metalos zúzások sem. Azonban egyértelműen érezhető egy erős nyugati hatás a zenében, amire az angol szöveg csak még inkább ráerősít és megtámogatja a dalt.

A dal egy szöveges videó kísértében mutatkozik be, ami egy igen harapós látványt kapott. A videóban és az új merchön szereplő grafikák, Amerikában készültek, hogy egy még autentikusabb nyugati érzetet teremtsen a friss dalhoz.

Jótékonykodással sokra szeretne menni az NFR

Ráadásul az exkluzív merch különlegessége, hogy a zenekar ennek a bevételének egy részét jótékony célra fordítja, amiről a zenekar Facebook-oldalán bővebben lehet olvasni! Forrás:

– Mindig fontos elköteleződése volt a zenekarnak, hogy ahol tud, ott segítsen lehetőségeihez képest. Szerveztünk már jótékonysági koncerteket állatmenhelyeknek, gyűjtöttünk többször adományokat különböző szervezeteknek, most pedig egy kedves barátunk Németh Georgina mindennapi életének megkönnyítése érdekében fogtunk össze, aki egy gyógyíthatatlan izombetegségben szenved! – mondta el Kerecsen László, a csapat frontembere.

A támogatói pólókat az alábbi linken lehet elérni.

Készül a magyar nyelvű album is, és egy zene is

A zenekar a jótékonykodás mellett, egy nagyon kreatív korszakát éli az utóbbi időben. Rengeteg új kezdeményezés és dal lát napvilágot tőlük, valamint folyamatos lélekjelenléte van a zenekarnak a magyar rockzenei piacon. Az eddigi előzetesek alapján egy nagyon változatos és izgalmas lemez várható a srácoktól!

Az új magyar nyelvű dal és klip Májusban érkezik ‘Nem Érlek El‘ címmel. Most pedig itt a New Horizon – Hallgasd meg!

Hat év, több mint 50 NFR-koncert

Az NFR az ország keményvonalas metálját játszó színtérének képviselője, hasonlóan a Bring Me The Horizont, A Day To Remember, Rise Against, Ignite vagy a hazánkban már évek óta folyamatos teltházas koncerteket adó Parkway Drivehoz hasonló. 2015-ben kezdték el aktív pályafutásukat.

Az eltelt hat év alatt hat európai országban közel 50 klub és fesztivál koncertet adott, olyan zenekarok vendégeként, mint a Tankcsapda, a Depresszió, az Alvin és a mókusok vagy a Leander Kills. A zenekar jelenleg új lemezén dolgozik.

Még több magyar zene:

Hírek | Magyarzene.eu