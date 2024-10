Az ország legnagyobb gitárshowja visszatér!

Új formában hódít a Palladio Orchestra az Erkelben: 100 húron, klasszikustól a filmzenékig

A Papp László Budapest Sportarénában aratott elképesztő sikere után újra színpadra lép a Palladio Orchestra, de ezúttal megújult formában. Az egyedülálló, „100 gitár egy színpadon” produkció virtuózainak különleges koncertjét 2025. január 31-én láthatják a nézők az Erkel Színházban. A műsor nemcsak a zenei világ legnagyobb klasszikusait, de korszakos filmzenéket is felvonultat, és különleges látványvilággal várja majd a nézőket.



A Palladio Orchestra visszatérő koncertjén az Erkel Színházban hét gitárvirtuóz lép színpadra, akik legalább 100 húron játszanak majd egyszerre, és szinte minden hangot gitáron szólaltatnak meg. A műsor a zeneirodalom legjavát öleli fel. A klasszikus zene kedvelői ugyanúgy élvezhetik, mint a modern filmzene rajongói. A repertoár igen széles Beethoven műveitől a Csillagok háborúja főtémájáig, Vivaldi legszebb dallamaitól a James Bond filmek ikonikus zenéjéig, de hallhatjuk Sting és Michael Jackson slágereit is újragondolva.



7 évvel ezelőtt megmutattuk, hogy mire képesek gitárvirtuózaink, most pedig még magasabbra tesszük a mércét. Az volt a célunk, hogy olyan koncertélményt adjunk át, amely a néző minden érzékére hat. A gitár ereje és sokoldalúsága áll a produkció középpontjában, és garantáljuk, hogy a közönség egy teljesen új dimenzióját ismeri meg a hangszereknek” – mondta Csapó Ádám, a Palladio Orchestra producere.

Virtuális stúdióban forgatták az új klipjüket

A produkció szeptember végén jelentette meg legújabb klipjét, amely egy olyan különleges, virtuális stúdióban készült, amilyet többek között Hollywood-i produkciók is használnak. A klipben Mission Impossible, Star Wars, James Bond és a Karib tenger kalózai ismert filmzenéit hallhatjuk. A zenei videóban a Palladio Orchestra gitárvirtuózai különböző helyszínekre repítenek el, így egy igazán egyedülálló vizuális utazásra hívják a nézőket.



„Ez a technológia lehetővé teszi számunkra, hogy a nézőket szinte bárhová magunkkal vigyük, és különböző zenei műveket különböző környezetekben mutassunk meg. Ilyen összetett virtuális stúdió-klipet más magyar zenei produkció tudomásunk szerint még nem készített. Mi lehettünk az elsők, akik kipróbálták ezt a technikát a Clap Studioban” – mesélte Csapó Ádám, a klip rendezője.



A zenekar 2016-os decemberi koncertje, amit a Papp László Budapest Sportarénában tartottak, 11 ezer nézőt vonzott, és az egyik legnagyobb hazai zenei produkció volt. A színpadon egyszerre 100 gitáros játszott, ami Magyarországon addig sosem látott és hallott élményt nyújtott. A zenekar szólistái akkor Beethoven, Pharrell Williams, Queen és a legismertebb filmzenék műveit játszották. A gitárvirtuózok a korábbi zeneszámok mellett új dalokkal is bővítették a repertoárjukat, és alig várják, hogy bemutathassák 2025. január 31-én az Erkel Színházban.



További információ: https://palladioorchestra.com/