Beyond: hangok egy elhagyott városból

Tavaly, a pandémia elején hozta ki a gyöngyösi thrash legenda, a Beyond, kissé túlságosan is aktuális sorlemezét „Elhagyott város” címmel a GrundRecords gondozásában.

A vírushelyzet miatt kialakult káoszban az anyag csak digitálisan jelent meg, ám most megkapja a megérdemelt fizikai megjelenést is!

A csavar a történetben pedig az, hogy a karantén adta szabadidőt kihasználva az időközben trióvá alakult banda úgy gondolta, hogy nem fejezte be tavaly a lemezt, csak abbahagyta, ezért új gitár- és basszussávokat vettek hozzá, itt-ott alakítottak is a dalokon, lecseréltek éneksávokat és az egészet újrakeverték.

A végeredmény önmagáért beszél, így nem is volt kétséges, hogy a régóta esedékes fizikai megjelenés az album új verziójából készüljön! Ehhez méltó módon teljesen új köntösbe csomagolták az egész anyagot, így az új borítóval is felvértezett CD június 18-án érkezik a boltokba!

Az anyag természetesen elérhető lesz online is, de, aki a korábbi változatra szavaz, természetesen azt is megtalálja a digitális felületeken. CD-n azonban csak az album 2021-es verziója jelenik meg.



Az albumon található dalok:

01. Írj egy levelet az égbe

02. Tömik a fejed 2.

03. Mint egy elhagyott város

04. Álhírekből élek

05. Éhbér

06. Az utolsó csikkek

07. Megfojtanál egy kanál vízben

08. 18 óra munka

09. Hogyha a felhők fölött élnék

10. Csaknorisz

11. Nekünk itt még dolgunk van

12. Háború

13. Készülj a pokolra

A Beyond zenekar a fémzene hegység betokozódott őskövülete. A Thrash völgy mélyében található a négy földbe kövült fémarc, nem messze az ősi metál tó fémforrásától. A tudósok sokáig keresték a megkövült metál bálványokat, de soha nem leltek nyomukra.



Ugyan 1987-ben már majdnem rájuk találtak, mint egy Csillagra, ami éppen akkor született, aztán 1995-ben szikla kristályként (akkoriban: rock kristály) is előbukkantak, de halvány fényük és rejtőzködő mivoltuk miatt sikerült kicsúszniuk az őket kereső tudósok markából. A pokol bugyraiból előtörő forró lávafolyam majdnem teljesen a föld alá mosta őket, de 2006-ban egy kisebb földrengés letisztította a rajtuk nyugvó földkérget. A kövületek így láthatóvá váltak, de sűrű sziklabokrok, média csökevények vették őket körbe. Néha még ma is felbukkannak a sűrű, idő által megfeketedett, megrepedezett ágak közül, de észrevenni őket szinte lehetetlen. A négy fémarc őskövület így marad a sötét médiákus halálkarmok által teljesen körülzárt Thrash völgy mély árkaiban, az örökkévalóság mocsarának szomszédságában és várja a lelkes tudóscsoportot, akik talán felfedezik eme mélybezárt kincseket. Ha ez megtörténik, az ősi Beyond horda fémarcain talán ismét megcsillanhat a fénysugár. (Beyond)