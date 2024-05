Loreen is eljön Magyarországra

Két Eurovíziós győzelem után már ideje volt

Az Eurovíziós Dalfesztivál egyetlen kétszeres női győztese, Loreen ad koncertet jövőre Budapesten. A svéd énekesnő 2025. március 2-án lép fel az Akvárium Klub NagyHalljában – közölték a szervezők kedden az MTI-vel.

Loreen a 2012-es bakui győzelmét tavaly Liverpoolban ismételte meg. A 40 éves előadó jövő tavaszi budapesti koncertjén minden bizonnyal mindkét nyertes dal, a Euphoria és a Tattoo is elhangzik, más nagy slágerek mellett.

Lorine Zineb Noka Talhaoui, azaz Loreen Stockholmban született marokkói származású szülők gyermekeként. Éppen húsz évvel ezelőtt, 2004-ben a svéd Idol című televíziós tehetségkutató műsorban vált ismertté – itt még Lorén Talhaoui néven indult -, öt hétig maradt versenyben, és végül a negyedik helyen végzett.

Egy évvel később, 2005-ben kiadott egy promóciós kislemezt The Snake címmel, majd kipróbálta magát műsorvezetőként a tévéképernyőn, később különböző szerkesztési munkákban is részt vett a háttérben.

Jót tett neki a szünet!

A zenéhez 2011-ben tért vissza, ekkor már Loreen néven, egy évvel később megnyerte a Melodifestivalen elnevezésű versenyt Euphoria című dalával, amely kvalifikálta őt a bakui Eurovíziós Dalfesztiválra, ahol 2012 májusában Svédország képviseletében hatalmas fölénnyel győzött.

A Euphoria óriási sláger lett, az Egyesült Királyság kislemezlistáján is a harmadik helyig jutott – ezzel elérte a legmagasabb pozíciót, amelyet eurovíziós dal valaha is elért ott. 2012-ben megjelent első stúdióalbuma is Heal címmel.

Az Eurovízió színpadán a következő években is többször énekelt meghívott vendégként, a svéd válogatóversenyre tavaly jelentkezett ismét, Tattoo című dalával. Loreen újra nyert, így országa ismét őt delegálta a nemzetközi megmérettetésre.

Az énekesnő aztán tavaly májusban Liverpoolban másodszor is győzött, ő lett az első nő, és a második előadó, aki kétszer is győzni tudott az Eurovíziós Dalfesztiválon. Utóbbi először az ír Johnny Logannek sikerült a nyolcvanas években.

(MTI)