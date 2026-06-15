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Új szakmai szervezet jött létre a magyar dzsessz és improvizatív zene képviseletére. A Magyar Jazzművészek Fóruma célja, hogy egységes szakmai platformot biztosítson a műfaj alkotói, előadói és oktatói számára, valamint elősegítse a dzsessz méltó intézményi, kulturális és társadalmi elismerését Magyarországon.



A szervezet megalakulásával egy időben nyilvánosságra hozta A magyar jazz helyzete és fejlesztési irányai című stratégiai dokumentumát, amely átfogó képet ad a hazai dzsesszélet jelenlegi helyzetéről, kihívásairól és a műfaj jövőjét érintő fejlesztési javaslatokról – közölték a kezdeményezők hétfőn az MTI-vel.



Mint kiemelték, Magyarországon korábban nem készült olyan átfogó szakmai anyag, amelyet maguk a dzsesszművészek és előadók közösen dolgoztak volna ki.



A fórum alapítói szerint a magyar dzsessz nemzetközileg elismert és jelentős kulturális értéket képviselő művészeti terület, amelynek intézményi és finanszírozási háttere jelenleg nem áll arányban művészi teljesítményével. A szervezet ezért kiemelt céljának tekinti a jazz önálló művészeti státuszának megerősítését, a támogatási rendszerek átalakítását, a művészek hosszú távú szakmai és egzisztenciális biztonságának javítását, valamint a műfaj társadalmi láthatóságának növelését.



A stratégiai dokumentum javaslatot tesz többek között egy önálló dzsesszművészeti támogatási rendszer kialakítására, a dzsesszklubhálózat országos fejlesztésére, a vidéki koncertélet megerősítésére, a nemzetközi jelenlét és kulturális export támogatására, valamint a dzsesszoktatás szerepének növelésére az alapfokú, közép- és felsőfokú képzésben.ű

Erős nevek az alapítók között

A fórum szerint a dzsessz nem csupán zenei műfaj, hanem a kreativitás, az együttműködés, az improvizáció és a közösségi gondolkodás egyik legfontosabb művészeti formája, amely jelentős társadalmi és oktatási értéket is hordoz.



A szervezet hangsúlyozza, hogy a magyar dzsessz szereplői nem kizárólag a műfajon belül alkotnak, hiszen számos dzsesszművész aktív résztvevője a kortárs klasszikus zenének, a színházi és filmzenei életnek, az oktatásnak, a zeneterápiának és a populáris zenei színtérnek is.



A Magyar Jazzművészek Fóruma nyitott szakmai közösségként kíván működni. A szervezethez minden olyan muzsikus csatlakozhat, aki a dzsesszt vagy az improvizatív zenét saját művészi tevékenysége részének tekinti, és azonosul a szervezet célkitűzéseivel.



A fórum alapító tagjai között a hazai dzsesszélet meghatározó előadói, zeneszerzői és oktatói találhatók: Ajtai Péter, Ávéd János, Bacsó Kristóf, Borbély Mihály, Cseke Gábor, Dés András, Dés László, Dresch Mihály, Lukács Miklós, Fekete-Kovács Kornél, Fenyvesi Márton, Gőz László, Gyányi Marcell, Gyémánt Bálint, Harcsa Veronika, Hárs Viktor, Pátkai Rozina, Szabó Dániel, Szalóky Béla és Oláh Krisztián.



A szervezet által kidolgozott stratégiai dokumentum teljes változata a magyarjazzmuveszek.hu oldalon érhető el.