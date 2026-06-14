Operabeavatás, olasz romantikus dalok

Saját bemutatókkal, hazai és határon túli vendégelőadásokkal, koncertekkel és folklóresttel is várja a közönséget a Szentendrei Teátrum a nyáron több mint öt héten át, hét helyszínen, köztük a Fő téren.



Előadások lesznek emellett a MűvészetMalom udvarán, a Czóbel Park kondigépeinél, a Ferenczy Múzeumban, a Vajda Múzeum kertjében, a Városháza udvaron és a Barlang klub szabadtéri színpadán – áll a szervezők MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében.



Kiemelik: a rendezvényen a művészeti egyetemisták, a hazai színházi és zenei élet meghatározó művészei, valamint erdélyi és vidéki társulatok is bemutatkoznak.



A koncertprogramban megtalálható az olasz dallamokból válogató Italia, per sempre… című est, a klezmer és a zsidó zenei hagyomány világába pedig Klein Judit és a Haverim zenekar kalauzolja a közönséget. Az Orfeumok, mulatók – az éjszaka zenéi című esten Jordán Adél és Cséki Kálmán a húszas-harmincas évek dalait eleveníti fel. A Láthatatlan játék című zenés irodalmi esten Földes Eszter lép fel.



Mint írják, kilenc év után ismét színpad épül a Fő téren, ahol az Anconai szerelmesek című darab, Vajda Katalin és Fábri Péter zenés komédiája szerepel a műsoron az Erkel Színház társulatának előadásában. Az öt alkalommal látható produkcióban többek között Járai Máté, Náray Erika, Kovács Lehel és Vágó Bernadett lép színpadra, Cseke Péter rendezésében.



A Vajda Múzeum kertjében szintén saját bemutatóként Robin Hood története elevenedik meg zenével és bábokkal. Nizsai Dániel és Nyirkó Krisztina sok humorral vezeti végig a gyerekeket a sherwoodi erdő hősének kalandjain – írják.

Punk-Rock Shakespeare is lesz

Rendhagyó helyszínen, a Czóbel park szabadtéri kondigépeinél látható Donizetti Szerelmi bájital című művének operabeavató előadása Szabó Máté rendezésében. A debreceni Csokonai Nemzeti Színház produkciójában művészeti egyetemisták egy duettet adnak elő – emelik ki.



A Ferenczy Múzeum udvara ad otthont a Collegium Musicumok koncertjeinek. Illés Szabolcs zenei vezetésével Bach, Vivaldi, Händel művei hallhatók, valamint Purcell Dido és Aeneas című operáját mutatják be koncertszerű előadásban.



A Városháza udvaron lesz látható Shakespeare drámája, a Hamlet Nagy Feró által 1984-ben punk-rockoperává formált átdolgozása, amelyet a SICC Production visz színre.