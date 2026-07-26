Barcson tábort bontanak emiatt

Szigetváron, Keszthelyen, Barcson és a horvátországi Daruváron adnak egy-egy koncertet a DDRF Symphonic Band muzsikusai július 31. és augusztus 2. között. A zenészek Magyarország legnagyobb ifjúsági fúvószenei táborát követően állnak közönség elé – közölték a szervezők az MTI-vel. Közleményükben azt írták, hogy a hagyományoknak megfelelően július utolsó hetében rendezik meg azt a nyári tábort Barcson, amelynek segítségével az elmúlt tíz évben „Magyarország legnagyobb ifjúsági fúvószenekari műhelye” jött létre.



A DDRF Mini, a DDRF Midi és a DDRF Symphonic Band közel 180 fiatal zenésze dolgozik együtt egy héten át, hogy a tábor végére négy koncerten mutassák meg a közös munka eredményét – írták. Július 31-én, pénteken Szigetváron lépnek színpadra, szombaton Keszthelyen és a horvátországi Daruváron folytatódik a koncertturné, majd augusztus 2-án vasárnap Barcson zárják a hetet.

Egy hét alatt gyakorolják be a repertoárt

A közleményben kiemelték, hogy a zenészeknek mindössze hét nap áll rendelkezésükre, hogy új műsort tanuljanak, összeszokjanak, és koncertturnéra induljanak, így a fellépések mögött jóval több áll, mint egy intenzív próbafolyamat, az egy hét alatt ugyanis nemcsak egy műsor készül el, hanem egy közösség is felépül. A tábor résztvevői a hét során napi 8-10 órát próbálnak, a közönség pedig végül egy másfél órás koncertet hall.



A DDRF nem állandó zenekar, hiszen a résztvevők évente mindössze kétszer találkoznak egy téli és egy nyári projekt keretében. Mégis vannak olyan zenészek, akik több mint tíz éve minden alkalommal visszatérnek – hangsúlyozták a közleményben, amelyben kiemelték azt is, hogy az idei koncerteken amerikai koncertfúvós klasszikusok, japán zeneszerzők művei, örmény népzenei feldolgozások, filmzenék, latin ritmusok és ismert slágerek váltják egymást. A műsorban felcsendülnek többek között James Barnes, Frank Ticheli, Alfred Reed és John Williams művei, de hallható lesz a My Way, a Lupin the 3rd főcímdala, valamint egy lendületes, a 80-as évek slágereiből összeállított medley is.



A koncertekre a belépés ingyenes, azokról további információk érhetők el a DDRF Symphonic Band közösségi felületén, a https://www.facebook.com/ddrfsymphonicband címen.