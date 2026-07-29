A cél Pécs nemzetközileg is elismert kórushagyományainak felélesztése

Augusztus 3. és 8. között mintegy négyszáz énekes részvételével rendezik meg a Pécs Cantat kórusfesztivált – közölte a Pécsi Kulturális Központ szerdán az MTI-vel.



A közlemény szerint a városban 1986-ban és 2015-ben megrendezett Europa Cantat nemzetközi kórustalálkozó hangulatát felidéző rendezvényen az énekesek „koncerttermekké alakítják a köztereket, udvarokat”, lesznek például koncertek a Széchenyi téren és a Zsolnay-negyedben is. A rendezvény csúcspontjaként a Kodály Központban 400 kórusénekes és szólisták előadásában csendül föl Carl Orff Carmina Buranája.



Egy karnagyi mesterkurzust is tartanak a fesztivál részeként, amelyen Lakner Tamás Liszt-díjas karnagy vezetésével Kenyából, Kínából és Magyarországról érkező karnagyok készülnek fel a Carmina Burana különleges előadására, hiszen a gálakoncerten egymást váltva fogják vezényelni a művet.



A Pécs Cantatra Magyarország több városából érkeznek énekegyüttesek, a résztvevők között lesz a Bartók Béla Férfikar, a Méhes Imre Kórus, az Assonantia Nőikar, a Fermata Vegyeskar, a Musica Ludens, a pécsi egyetemi kórus és a Mecsek Kórus, de Kínából is jelentkezett két énekegyüttes, az Anhuji Van-jün Kamarakórus és a Csangcsuni Edelweiss Nőikar, amelyek augusztus 6. és 8. között csatlakoznak az eseményhez.

Az utolsó napon lesz a monstre Carmina Burana

Augusztus 6-án tartják a résztvevő kórusok nyilvános bemutatkozó koncertjét, majd egy közös táncház is lesz a Zsolnay Kulturális Negyedben, míg egy nappal később sétáló koncertek csendülnek fel a belvárosban, és közös éneklésre is sor kerül a Széchenyi téren.



A gálakoncertet augusztus 8-án tartják a Kodály Központban, ahol a kórusok önálló műsorait követően csendül fel a Carmina Burana 400 kórustag, valamint szólistaként Balatoni-Schultz Dzsenifer (szoprán) és Bognár Szabolcs (bariton) részvételével.



A rendezvény célja Pécs nemzetközileg is elismert kórushagyományainak felélesztése, a városi közösség építése, és lehetőséget adni a fiatal karvezetőknek egy olyan remekmű megszólaltatására, melyet saját erőből nem tudnának előadni – olvasható a közleményben.



A rendezvényről a www.pecscantat.hu oldalon olvasható további információ.