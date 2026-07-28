Öt évnyi nemzetközi béketeremtő munka után új korszak kezdődik. A Nemzetközi Béketeremtők Ligája (International Peacemakers League) tájékoztatta partnereit, támogatóit és több mint kétezer nemzetközi tagját (27 országból), hogy küldetését és szervezeti működését megújítva International Council for Cultural Diplomacy (ICCD), magyar nevén Nemzetközi Kultúrdiplomáciai Tanács néven folytatja tevékenységét. A névváltozás nem lezárást jelent, hanem egy tudatos fejlődési folyamat következő állomását. Az elmúlt öt év során a szervezet számos országban épített kapcsolatokat, szervezett nemzetközi konferenciákat, kulturális eseményeket és béketeremtő kezdeményezéseket, amelyek emberek, közösségek és nemzetek között teremtettek hidakat. A megszerzett tapasztalatok egyértelművé tették, hogy a 21. század kihívásaira a kultúrdiplomácia adhat olyan hosszú távú, emberközpontú válaszokat, amelyek túlmutatnak a hagyományos politikai vagy gazdasági megközelítéseken. A szervezet meggyőződése, hogy a tartós együttműködés alapját a kultúra, a tudomány, az oktatás, a művészet és a civilizációk közötti párbeszéd képezi.

A kultúra, mint összekötő erő

Az International Council for Cultural Diplomacy a kultúrát átfogó értelemben szemléli. Nem csupán a művészetekről vagy a hagyományokról beszél, hanem minden olyan szellemi és alkotó tevékenységről, amely képes összekapcsolni az embereket. Ide tartozik az oktatás, a tudomány, az innováció, a történelmi emlékezet, a közös értékek és a jövőről folytatott felelős gondolkodás is. Az ICCD különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tudományt ne kizárólag technológiai fejlődésként értelmezzük, hanem a kulturális és civilizációs fejlődés meghatározó pilléreként. A kutatás, az innováció és a tudományos együttműködés éppúgy hozzájárulhat a népek közötti bizalom, megértés és együttműködés erősítéséhez, mint a művészetek vagy a kulturális örökség ápolása.

Az ICCD küldetése

Az International Council for Cultural Diplomacy célja, hogy előmozdítsa a kultúra, a művészet, a tudomány és a civilizációk közötti párbeszédet, erősítse a nemzetközi együttműködéseket, megőrizze és gazdagítsa az emberiség szellemi örökségét, valamint olyan kezdeményezéseket támogasson, amelyek a kölcsönös tiszteletre, a kreativitásra és a békés együttműködésre épülnek. A szervezet a jövőben is nemzetközi fórumok, kulturális és tudományos konferenciák, oktatási programok, művészeti projektek és stratégiai partnerségek révén kíván hozzájárulni ahhoz, hogy országok és közösségek közelebb kerüljenek egymáshoz. Az ICCD ugyanakkor úgy véli, hogy a valódi kapcsolatok nem elsősorban államok vagy intézmények, hanem emberek között születnek. Egy közös koncert, tudományos előadás, diákcsereprogram, kiállítás, kutatási együttműködés vagy akár egy őszinte beszélgetés gyakran többet tehet a kölcsönös megértésért, mint a hivatalos nyilatkozatok. A szervezet ezért olyan találkozási pontokat kíván létrehozni, ahol különböző kultúrájú, vallású és nemzetiségű emberek személyesen is megismerhetik egymást, megoszthatják tapasztalataikat, és felismerhetik mindazt, ami összeköti őket. Amikor emberek együtt alkotnak, együtt tanulnak vagy közösen keresnek válaszokat korunk kihívásaira, nem csupán szakmai együttműködések születnek, hanem bizalom, barátság és hosszú távú emberi kapcsolatok is.

Éppen ezért az ICCD célja, hogy a kultúrdiplomácia ne maradjon a diplomáciai vagy tudományos élet szűk keretei között, hanem a mindennapok részévé váljon. A szervezet művészeket, kutatókat, tanárokat, egyetemi hallgatókat, fiatalokat, civil szervezeteket, vállalkozókat és helyi közösségeket kíván összekapcsolni, mert hisz abban, hogy minden ember képes értéket teremteni és hidat építeni a másik felé. A kultúrdiplomácia akkor válik igazán élővé, amikor nemcsak intézmények működnek együtt, hanem emberek is nyitott szívvel, kíváncsisággal és kölcsönös tisztelettel fordulnak egymás felé. Az ICCD nem csupán nemzetközi projekteket kíván megvalósítani, hanem egy olyan közösséget is épít, amelyben a párbeszéd, az együttműködés és a közös alkotás a mindennapok természetes részévé válik. Meggyőződése, hogy egy békésebb világ nem a tárgyalóasztaloknál kezdődik, hanem ott, ahol két ember hajlandó meghallgatni egymást, tanulni egymástól és közösen tenni a közjóért.

A béke új nyelve

A szervezeti megújulás azt a felismerést tükrözi, hogy napjainkban a kultúrdiplomácia a békeépítés egyik leghatékonyabb eszköze. A kultúra képes lebontani az előítéleteket, erősíteni a bizalmat és olyan kapcsolatokat kialakítani, amelyek túlmutatnak a politikai vagy gazdasági érdekeken. Lehetőséget teremt arra, hogy különböző vallású, kultúrájú és nemzetiségű emberek ne egymással szemben, hanem egymással együtt gondolkodjanak és közösen keressék a jövő megoldásait. Ez az a közös tér, ahol a tudomány, a művészet, az oktatás és az emberi kreativitás képes összekapcsolni a világot.

Köszönet és jövőkép

A szervezet őszinte háláját fejezi ki mindazoknak a partnereknek, önkénteseknek, támogatóknak és együttműködő szervezeteknek, akik az elmúlt öt évben hozzájárultak a Nemzetközi Béketeremtők Ligája munkájához. Az ICCD erre a gazdag örökségre építve kíván tovább haladni, még szélesebb nemzetközi összefogást kialakítva. Meggyőződése, hogy a kultúra és a tudomány közös ereje képes összekapcsolni az emberiséget, elősegíteni a kölcsönös megértést, valamint hozzájárulni egy békésebb, nyitottabb és együttműködőbb világhoz.

„Amikor öt évvel ezelőtt elindítottuk a Nemzetközi Béketeremtők Ligáját, az vezérelt bennünket, hogy hidakat építsünk emberek és nemzetek között. Az elmúlt évek során megtapasztaltuk, hogy a valódi béke nem pusztán megállapodásokból születik, hanem abból, amikor az emberek megismerik egymás kultúráját, történelmét, értékeit és gondolkodását. Ezért döntöttünk úgy, hogy új fejezetet nyitunk. Az International Council for Cultural Diplomacy nem szakít a múltjával, hanem annak természetes folytatása. Hiszem, hogy a kultúrdiplomácia a 21. század egyik legfontosabb eszköze lehet a konfliktusok megelőzésében. Számomra ez nem csupán intézményi munka, hanem küldetés. Olyan platformot jelent, ahol a különbözőségek nem elválasztanak, hanem gazdagítanak bennünket. Célunk, hogy a következő generációk egy olyan világban éljenek, ahol a párbeszéd erősebb a megosztottságnál, az együttműködés fontosabb a konfliktusnál, és a kultúra valóban a népek közötti híd szerepét tölti be. Ezért dolgozunk tovább ugyanazzal az elkötelezettséggel, de egy még szélesebb nemzetközi küldetéssel.” – nyilatkozta Szurasenkó Dániel, a szervezet elnöke