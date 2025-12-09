Magyar témájú dalok csendülnek fel

Frank Wildhorn amerikai zeneszerző szerzeményei, köztük a Duna szimfónia, valamint a Jekyll és Hyde, a Dracula és a Rudolf című musicalek dalai szólalnak meg szerdán a Budapesti Operettszínházban.



A gálán a Budapesti Operettszínház Szimfonikus Zenekarát Pfeiffer Gyula Liszt Ferenc-díjas karmester vezényli, fellép Füredi Nikolett, Homonnay Zsolt, Lipics Franciska, Nádasi Veronika, Sándor Péter és Szomor György – közölte a színház kedden az MTI-vel.



A Viva Wildhorn! című koncert rendezője Homonnay Zsolt, koreográfusa Lénárt Gábor, karmestere Tassonyi Zsolt és Pfeiffer Gyula. Vezető hangmérnök Soós Tamás, világítástervező Bodor Ákos, az est látványtervezője Somfai Péter.

Tiszteletbeli szerző is egyben az Operettben

A közleményben kiemelték, hogy az amerikai szerzőt szakmai barátság fűzi Kiss-B. Atilla Kossuth-díjas operaénekeshez, a Budapesti Operettszínház főigazgatójához. Az operettszínházban mutatták be 2024-ben a Carmen című musicalt, és 2022 óta folyamatosan repertoáron szerepel a Jekyll és Hyde című előadás is.



Frank Wildhorn 2024-ben, a Carmen bemutatóján a magyar színészeket, az operettszínház művészeit világszínvonalú előadókként jellemezte. Az amerikai zeneszerzőt lenyűgözte a magyar feldolgozás, különösen Nádasi Veronika előadása. Szóba került egy kifejezetten az operettszínház számára készülő darab megírása is – idézték fel a közleményben.



Frank Wildhorn szerzeményeit nyáron a Margitszigeti Szabadtéri Színházban is hallhatta a közönség.