A workshopok mellett

Koncertek és gyermekprogramok várják az érdeklődőket a 20. balatonfüredi nemzetközi gitárfesztiválon június 20. és 27. között, a zenészek nyilvános mesterkurzusokon is részt vehetnek majd – tájékoztatták a program szervezői közleményben az MTI-t.



Mint írták, a műfaj kiemelkedő külföldi, mások mellett iráni, horvát és spanyol, valamint magyarországi képviselői vesznek részt az Eötvös József Liszt-díjas gitárművész által életre hívott fesztiválon, melyen az esti koncerteket a Vaszary Galériában, a nyilvános délelőtti mesterkurzusokat a Ferencsik János Zeneiskolában, a családi programokat pedig a Kisfaludy Galériában rendezik meg.



A szervezők szerint a délelőtti mesterkurzusokon a hazai és nemzetközi növendékek közvetlenül a világ legjobb professzoraitól tanulhatnak nyilvános órák keretében. Délutánonként minikoncerteket szerveznek, a legkisebbeket gyereksarok várja majd. A fesztiválon fellép a horvát Croatian Guitar Quartet, négy gitárvirtuóz, Zoran Dukić, Petrit Çeku, Maroje Brčić és Tvrtko Sarić formációja. Koncertjükön a klasszikus mesterművek és a modern mediterrán darabok dinamikus fúzióját szólaltatják meg – tették hozzá.

Fellépnek a legtehetségesebb fiatal magyar gitárosok is

A közönség több koncerten ismerkedhet meg a fiatal generáció kiemelkedő képviselőivel, köztük Csonka Leventével, aki 2026-tól a Zeneakadémia Rendkívüli Tehetségek Képzőjének hallgatója lesz Eötvös József professzornál. A fesztivál fellépője lesz Sidoo Zsombor, aki 2026-ban habilitált a gitárművészeti szakon a grazi Zene- és Előadóművészeti Egyetemen, korábban a Zeneakadémia Rendkívüli Tehetségek Képzőjének hallgatója volt, több rangos európai gitárverseny győztese.

A Balaton-parti fesztivál vendége lesz Bogdan Mihăilescu román gitárművész, akinek játékát kifinomult hangzásvilág, elegancia és érett értelmezés jellemzi. Zenél majd Szalai Lotti a nemzetközi klasszikus gitározás egyik legígéretesebb női képviselője, akinek játékát mély, érzékeny és finom előadásmód jellemzi, és aki a Zeneakadémia Rendkívüli Tehetségek Képzőjének hallgatója volt – emelték ki a közleményben.



A fiatal szlovén gitárosgeneráció egyik legsikeresebb tagja, Leon Ravnikar is bemutatkozik a program során, aki dinamikus előadásmódjáról és precíz technikájáról ismert. A Duo Zaher – Sara és Sanaz Zaher – a nemzetközi kamarazenei színtér egyik legizgalmasabb, feltörekvő iráni gitárduója. Repertoárjuk a reneszánsztól a legújabb kortárs darabokig terjed.



A Jamasita japán zenei dinasztia tagja, Jamasita Kanahi (Kanahi Yamashita) is a fesztivál vendége lesz, játékát mély zeneiség, virtuozitás és a kortárs művek hiteles tolmácsolása jellemzi. A tradicionális andalúz életérzést és a spanyol gitárhagyományokat képviselő Andalusian Guitar Quartet adja a fesztivál gálakoncertjét, amelyen a klasszikus spanyol zeneszerzők művei mellett a flamenco lüktető ritmusvilága is megelevenedik – zárul a közlemény.