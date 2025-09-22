Magyar Zene hírek

Zenekar menedzsment, ha komolyan gondoljátok

Azahriahnak elege lett, elhagyja az országot!

azi turne europa
Picture of Julio

Julio

Meglépte azt, amit már régóta rebesgettek a jól értesültek


Hétfőn délelőtt robbant a bomba a magyar zenei hírek között: a mostanában a kormánypárttal is bajuszt akasztó Azariah úgy gondolta, kívül tágasabb, ezért ideiglenesen elhagyja az országot, és európai turnéra indul!

Egyelőre csak a koncertek időpontja és helyszíne látott nagyvilágot, így az is, hogy Bécsben, Londonban, Frankfurtban, Münchenben, Pozsonyban illetve Zürichben és Prágában lép fel többek között jövőre.

Magyarországi koncertekről lejött a bástya?

Az, hogy mennyibe is fog kerülni az európai rajongóinak, még nem tudni, hiszen a jegyértékesítés csak szeptember 29-től, azaz pont egy hét múlva indul.

Korábban már voltak koncertjei magyarok által lakott európai nagyvárosokban, de ez az első, hogy nem csak egyedi koncertek lesznek.

Egyelőre hír nincs jövő évi magyar koncertidőpontokról, így jelen pillanatban elképzelhető, hogy a jövőre esedékes országgyűlési választások előtt, illetve a kapmány alatt Azi nem fog fellépni itthon.

