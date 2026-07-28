Kurtág 100, Reich 90, Satie 160

A koncerten Szives Márton és művésztársai lépnek fel a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában. A szervezők MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a szeptember 10-ig tartó 28. Zsidó Kulturális Fesztivál nyitónapján három születésnapot ünnepelnek Szives Márton és Deák Andrea újabb vizuális koncertötletével.



A Kurtág 100, Reich 90, Satie 160 – Évfordulós tisztelgés a minimalista zene mesterei előtt című koncert ismertetőjében felidézik, hogy Erik Satie haláláig senki nem léphetett be a lakásába, ahol több mint száz esernyő, felbontatlan levelek tucatjai és félkész kották borították a padlót. „Mi azonban a 160. születésnapjára meghívtuk hozzá Kurtág Györgyöt (100) és Steve Reich-et (90), hogy egy asztalhoz ültessük a három mestert” – fogalmaznak a szervezők.

Táncos színesíti az előadást

Mint írják, Szives Márton ütőhangszeres művész negyedszer lép fel a Zsidó Kulturális Fesztiválon, és olyan különleges összművészeti projektet alkot, amelyet csak ezúttal láthat a közönség. Az idén Bucz Magor (zongora), Mucsi Gergő (ütőhangszerek), valamint Samodai Bence János (trombita) csatlakoznak hozzá, hogy felidézzék a három zeneszerző műveit. Koncertjükön Csasznyi Flóra Blanka táncművész is fellép, a színpadi látványvilágért pedig Krompáczki Péter felel.





