Szakmailag indokolhatatlannak nevezték a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny pécsi megrendezését

Az intézmény MTI-hez szerdán eljuttatott állásfoglalása szerint a döntés történelmileg megalapozatlan, szakmailag indokolhatatlan és a magyar zenei hagyományokkal súlyosan szembemenő lépés.



Az aláírók aggályosnak nevezték, hogy a döntés a Filharmónia Magyarország Koncert- és Fesztiválszervező Nonprofit Kft. részéről egyoldalúan, érdemi szakmai egyeztetés és konszenzuskeresés nélkül született meg. Megengedhetetlennek, hogy Zeneakadémia vezetését és a zongora tanszak oktatóit – akik évtizedeken át meghatározó szerepet vállaltak a verseny szakmai színvonalának kialakításában – a szervezők figyelmen kívül hagyják – írták.



A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zongora főtárgyának oktatói elfogadhatatlannak nevezték, hogy egy olyan versenyt, amely csaknem egy évszázadon át szervesen összeforrt Budapesttel és a Liszt Ferenc által alapított Zeneakadémiával, kiszakítsanak abból a kulturális és szellemi közegből, amely identitását, rangját és nemzetközi tekintélyét megteremtette.

A rektor is aláírta a közleményt

Pécs városának Liszt Ferenchez fűződő kapcsolata, amely néhány napos történelmi látogatásra korlátozódik, semmilyen módon nem vethető össze Budapest páratlan Liszt-hagyományával és a Zeneakadémia történelmi szerepével – tették hozzá. Az első budapesti Liszt Zongoraverseny kezdeményezője és zsűrielnöke Dohnányi Ernő volt, aki egyúttal a Liszt Ferencről elnevezett Zeneakadémiát is irányította, a verseny szellemi és intézményi gyökerei tehát elválaszthatatlanul kötődnek az egyetemhez és a fővároshoz – olvasható a közleményben.

Az aláírók súlyos szakmai visszalépésnek nevezték, hogy az online előválogatót követően a jelenléti fordulót mindössze 15 versenyző részvételével rendezik meg. Ez a létszám, amely eredetileg 12 volt, méltatlan egy ilyen rangú nemzetközi versenyhez, és alapjaiban kérdőjelezi meg annak korábbi presztízsét, nyitottságát és nemzetközi jelentőségét – tették hozzá az oktatók.



„Meggyőződésünk, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny helye Magyarországon kizárólag Budapest és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem lehet. A versenynek vissza kell térnie oda, ahová történelmi, szakmai és szellemi értelemben egyaránt tartozik: a Zeneakadémia falai közé” – hangsúlyozza az állásfoglalás, amelyet Farkas Gábor rektor is aláírt.