Már csak pár nap, és a közönség is találkozhat a zenészekkel

A 383 nevező közül 84 versenyző jutott be a Budapest Play utcazenész-fesztivál döntőjébe, amelyet tíz budapesti helyszínen rendeznek meg július 30. és augusztus 8. között. Beke Károly, a Budapesti Művelődési Központ osztályvezetője az eseményt beharangozó pénteki sajtótájékoztatón elmondta: a verseny szervezői eredetileg 50-60 nevezőre számítottak, az érdeklődés azonban ezt jócskán túlszárnyalta. Kiemelte, hogy nagyon örültek a nagy érdeklődésnek, egyúttal reményét fejezte ki, hogy a program a jövőben rendszeresen megvalósulhat majd a fővárosban.



Sebestyén Áron zeneszerző, a program egyik szervezője kifejtette: a főváros segítségével széles körbe eljutott a fesztivál híre, így számos zenei stílus és formáció képviselteti magát a versenyen. A paletta a kezdő gitáros előadóktól az ismertebb, nagyobb színpadokat is megjárt művészeken, dzsessz- és klasszikus zenei előadókon át egészen a DJ-kig terjed. Szavai szerint a résztvevők számára az jelentette a fő vonzerőt, hogy infrastrukturális kötöttségek nélkül, csupán a hangszerükkel kiállva kapcsolódhatnak a hallgatósággal. Hozzátette: a fesztivál célja éppen az, hogy az utca embere közvetlenül találkozhasson a zenészekkel.



A kezdeményezéshez helyszínként és támogatóként a Sziget Fesztivál és a Budapest Park is csatlakozott. A verseny legjobbjai többek közt fellépési lehetőséget nyerhetnek a Sziget fesztiválra és a Budapest Parkba, emellett számos tárgynyereményt – köztük hangszereket és hangtechnikai berendezéseket – vehetnek át. A felajánlások között szerepel az Artisjus mentorációs támogatása is, a támogatók köréhez pedig a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. is társult.

A Fehérvári úttól egészen az Örsig lesznek jelen a döntősök

Biczó Andrea, a Budapest Park PR-vezetője közölte: a koncerthelyszín fellépési lehetőséget ajánlott fel egy különdíjasnak, valamint egy külön színpadot is felállítottak a Park bejáratánál a rendezvény számára. A színpadon utcazenészek szórakoztatják majd a közönséget minden programnapon a nagyszínpados fellépők előtt.



Bóna Márk, a Sziget Fesztivál booking menedzsere elmondta, hogy az augusztusi Sziget Fesztiválon is számos helyszín lesz, ahol utcazenészek lépnek majd fel. Kitért arra, hogy a versenyzőkre szavazók között belépőjegyeket sorsolnak ki a Sziget 0. napjára. Elmondta, hogy a Budapest Play közönségdíjas utcazenésze augusztus 15-én 17 órakor lép majd fel a Sziget Buckerney színpadán.



A verseny július 30-án kezdődik, a fellépő előadókra pedig a fesztivál weboldalán lehet szavazni. Minden helyszínen QR-kódok lesznek elhelyezve, ezek segítségével lehet az ott fellépő művészekre leadni a szavazatot. A közönség a Deák Ferenc téren, a Batthyány téren, a Nagyvárad téren, a Margitszigeten, az Örs vezér téren, a Fény utcai piacon, a Budapest Park előtti Fábián Juli téren, a Fehérvári úti vásárcsarnoknál, a pesti rakparton és a Keleti pályaudvaron is találkozhat majd a fellépőkkel. A napi produkciókról és helyszínekről a budapestplay.hu weboldalon lehet részletesebben tájékozódni.