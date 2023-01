Lóci játszik – 80 nap alatt a Föld körül

A Jules Verne kalandregényéből készült koncertszínházi előadást –

melyben a Lóci játszik zenekar egyenragú szereplő a színészekkel

– , 2022 nyarán állította színpadra a Trip, a Vígszínház és a Kult2.

Az előadás 2023 február 11.-én beköltözik a Pesti Színházba. Philias Fogg szerepében Karácsonyi Zoltánt, az inasa Passepartout szerepében Szántó Balázst, míg a mindenre elszánt detektív Fix szerepében Hirtling Istvánt láthatják a nézők. A további 118 szerepet, a Színház-és Filmművészeti Egyetem zenés színész osztályának hét tagja kelti életre, Csorba Lóci pedig ezúttal nem csak frontemberként, hanem prózai szerepben is bemutatkozik, ő kelti életre a legendás regényírót Jules Vernét. Az előadás egyszerre koncert és színház, egy zenés forgatag, állandóan változó karakterekkel, helyszínekkel, elefántból hajóvá formálódó kellékekkel, fordulatokkal teli cselekménnyel, melynek csúcspontjai az élő zenekari kísérettel megszólaló dalok.

A 2022 őszén rögzített felvétel az ötödik Lóci játszik lemezként lát napvilágot, azonban rendhagyó módon ez az első, amin Csorba Lóci mellett az előadás színészei is énekelnek. A dalok zenéjét és a dalszövegeket Csorba Lóci írta, a zenekar azonban nem csak kísérője, hanem aktív résztvevője is a darabnak. „Azért ideális számomra a felkérés, mert most nem a saját gondolataimat, érzéseimet kell megfogalmazni, hanem egy meglévő történetet kell elmesélni zenében, dalban.” – fogalmazott Lóci az alkotói munkálatokról.

A lemezen szereplő dalok íve lazán összefoglalja a 80 nap alatt a Föld körül cselekményét. A tizenkét dalban a Lóci játszikra jellemző zenei sokszínűség ezúttal is megjelenik, a pop-funk stílustól kezdve az érzelmes balladákon át a karibi-hangulatú kitekintésig. A lemez kiemelt dala „Az Idő”, amely a főhősök az idővel való ambivalens viszonyát járja körül, és egy grandiózus, többszólamú fináléban teljesedik ki. A „Nem ért meg” című dal pedig 2022 decemberében jelent meg a lemez előfutáraként.

Az album elérhető január 16-tól a streaming felületeken (https://lnk.to/80napalattafoldkorul), február elején pedig klip is érkezik az egyik dalhoz. A darabot pedig a Pesti Színházban először február 11-én és 12-én, láthatja a közönség.

LEMEZ ADATOK:

Lóci játszik zenekar

Csorba Lóránt – basszusgitár, ének

Biermann Áron – akusztikus gitár

dr. Dobozy Ágoston – billentyűk

Fábián Tibor – dob

Fülöp Bence – gitár

Rácz Dániel – trombita

Vidákovich Izsák – szaxofon

Énekesek (a darabban szereplő színészek)

Hirtling István

Karácsonyi Zoltán

Szántó Balázs

Fekete Patrícia

Illés Adrián

Krasznai Vilmos

Liber Ágoston

Tóth Dominik

Turi Péter

Varga – Járó Sára

A felvételek a SoundCam Productions stúdióban készültek.

Felvétel, mix, mastering: Józsa Örs

Korrepetítor: Szép András

Felvétel asszisztens: Solymosi Kata

Kiadja a Prime Event Management.

Dallista

Azt hallottad, azt hallottad? Egy úr mindig úr Lassú lesz Emberáldozat Fix fiesta Nem megy Fogd meg a kezem Az Idő Indiánok dala Nem ért meg Fogg a börtönben Egy úr mindig úr (finálé)

Fotók: Kuttner Ádám