Ilyen Manuel koncertet még nem láttál!

„Idegen turné” 17 állomással

„Az X-Faktor versenyzőjeként még elképzelni sem tudtam, hogy pár évvel később már a saját bandámmal járhatom az országot” – mesélte. „Óriási megtiszteltetés, hogy az ország legkülönbözőbb pontjain bemutathatom az első albumom, az Idegen számait” – mondta a rapper-dalszerző. A lemez felvételeit az elmúlt két évben szerzett tapasztalatai, például egy múltbeli szerelmi csalódása ihlette. „Büszke vagyok mindegyikre.”

Az X-Faktor kilencedik évadjának felfedezettje 2019 óta szinte az össze klubban és a legnépszerűbb hazai fesztiválokon is fellépett már Magyarországon. Idén azonban olyan produkcióval készül, amit kár lenne kihagyni. A turnén az album új dalai mellett a megszokott slágerek is elhangoznak, köztük a Popstar is, amely jelenleg is az szerepel a YouTube legfelkapottabb zeneszámainak listáján és már több mint kétmillióan megnézték a klipet. „Nagyon örülök, hogy a YouTube-on és a stream-oldalakon ennyire szeretik a dalt” – emelte ki Manuel. „Alig várom, hogy elinduljon a turné.”

Helyszínek:

02.03. GYŐR – Bridge Klub

02.04. TATABÁNYA – Roxxy Music

02.10. SZÉKESFEHÉRVÁR – Petőfi Kultúrtanszék

02.11. PÉCS – Pécsi Est

02.17. VESZPRÉM – Expresszó

02.18. KECSKEMÉT – Ápoló Klub

02.24. GYÖNGYÖS – Start Műhely

02.25. VECSÉS – Bálint Ágnes Kulturális Központ

03.03. SOPRON – Hangár Music Garden

03.04. SZOMBATHELY – Végállomás Klub

03.10. MISKOLC – Helynekem

03.11. DEBRECEN – Roncsbár

03.17. BUDAPEST – Akvárium (sold out)

03.18. KISKUNFÉLEGYHÁZA – Rocktár

03.24. ZALAEGERSZEG – Keresztury VMK

03.25. KAPOSVÁR – Hang-Ár

03.31. EGER – Broadway

04.01. GÖDÖLLŐ – Trafó

A március 17-i budapesti koncertre néhány nap alatt elfogytak a jegyek, így érdemes a turné többi állomására is még időben lecsapni.

Klip link:

youtube.com/watch?v=I-j1UWOGs4M