Blahalouisiana – Kedvenc rögeszmém

Ön is hisz ebben? Lehet, hogy a saját sírját ássa.

Az alkotók szerint nem érdemes ragaszkodni ahhoz az elképzeléshez, miszerint a sors mindenkinek előre elrendelt egy és csakis egy tökéletes társat. Szélsőséges esetben ez a ragaszkodás akár egy párkapcsolati öngyilkossággal is felérhet. A videoklip szereplői már emberöltők óta hiába várják az igazit, kielégíthetetlen szerelmi vérszívókká váltak. Összegyűltek egy elátkozott kastélyban, hogy önsegítő kört alkotva próbálják átvészelni az elvonási tüneteket. A filmen az örökkévalóságig tartó rehabilitáció mindennapjaiba nyerünk bepillantást.

A dal születéséről így mesél Jancsó Gábor: „Lementem öt napra augusztus végén Révfülöpre elszakadni a világtól, lenyugodni, illetve azzal a céllal is, hogy új dal szülessen. Könyvekkel, füstölőkkel, régi olasz filmeket letöltve a laptopra és persze gitárral. Leírtam Szaja szövegét egy füzetbe, és gondolkoztam a parton merre lehetne vinni a sorait. Egy lendületesebb groove alapú ötlet jött. Aztán a teremben a hangszerelésnél mindenki hozzátette a magáét, így lett egy újabb karcos rock dalunk, amit nagyon jó koncerten játszani. Weil Andris producerelte, mixelte és maszterelte, csak úgy, mint az ’Éllek túl’-t, illetve a ’Hozzánk idomult éjjel az ég’ című albumunkat is.

Nézd meg a Blahalouisiana klipet itt: youtu.be/mJ5MQ9feWes

A Blahalouisiana 2012 nyarán alakult,

első daluk, a ‘The Wanderer’ három héten keresztül őrizte helyét az MR2 top 30-as listájának dobogóján. 2013 decemberében a Blahalouisiana telt házas koncerten bizonyíthatott a PeCsában a Morcheeba előzenekaraként. A zenekar 2014-ben jelentkezett, és be is jutott a NagySzínPad versenyére, ahol olyan előadókkal versengtek a győzelemért, mint az Ivan & The Parazol, a Cloud 9+, és a Halott Pénz. 2015-ben bejárták a legnagyobb nyári fesztiválokat 2016 áprilisában jelent meg első önálló nagylemezük, a Blahalouisiana.