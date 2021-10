Egy fergetes móri koncert után máris itt az új Flow-feeling!

A Follow The Flow nemrég megjelent ‘Ég és föld’ című nagylemezéről újabb dalhoz készült videoklip, ráadásul nem is akármilyen főhősnővel. A zenekar kedvéért Jakabos Zsuzsanna olimpikon sellővé változva csobbant a vízbe, ahol Fura Csé, Szakács Gergő és BLR triója forgatták le a ‘Tőlem ne!’ című dal kisfilmjét.

A zenekar elárulta, a klip koncepciója a feltétel nélküli szeretetet jeleníti meg. A vitorlázós, jet skizős látványvilág pedig visszarepíti a nézőket a nyári feelingbe.



– Nem vállaltam még be ennyi dolgot egy klipért sem eddig – kezdte Szakács Gergő – Elektromos jet skin 50 km/h-val verettem a vízen úgy, hogy életemben először ültem ilyenen, ruhástul ugrottam a 18 fokos Balatonba. Súlyokkal pakoltuk meg a nadrágom zsebeit, és egy 15 kilós kézi súllyal próbáltak a víz alatt tartani és merülésre bírni az uszodai forgatás alatt.



A banda elárulta, igazán mély üzenete van a dalnak: – Remélhetőleg mindenki életében van olyan személy, akivel kapcsolatban úgy érez, hogy örökké szeretni fogja, történjen bármi. Sodorja őket messzire az élet, amikor újra találkoznak, elég csak egymásra nézniük, lángra lobban a lelkük, és ugyanott folytatják, ahol abbahagyták – fogalmazott Szakács Gergő.



Legutóbbi, Matek című klipjük után ez mindenképpen egy minőségi ugrás a srácoktól.



A Follow The Flow izgalmas időszakot zárt a klip megjelenése előtt: kiadták új lemezüket, kétszer is óriási show-t csináltak a Budapest Park színpadán, bevették Mórt, minden fesztiválon megtáncoltatták a közönséget, most pedig készülnek klubkoncertjükre, ami december 18-án lesz az Akváriumban.

A Follow The Flow 2016-ban alapított háromtagú magyar együttes. 2018-ban Nem tudja senki című daluk által robbantak be a köztudatba, majd Maradok távol című számuk által még több ember ismerte meg őket. 2018 nyarán elnyerték a Petőfi Zenei Díj Az év felfedezettje díját, illetve ősszel jelölték őket a 2018-as MTV Europe Music Awards-ra mint Legjobb magyar előadó, amit szintúgy megnyertek, így ők képviselték Magyarországot a bilbaói díjátadón. (Wikipedia)

Az eleinte BLR és Fura Csé formációjaként dolgozó formációhoz Szakács Gergő énekes csatlakozott, és ezzel úgy tűnik, összeállt a tökéletes kép! A trió legutóbbi dala, a Nem tudja senki olyan bombasztikus sikert hozott, amire már régen volt példa. A klip már bőven 9 millió fölött pörög a YouTube-on, a Follow the Flow egyre több koncertfelkérést kap, és ez még mindig csak a kezdet… (Petőfillive)

Jetski, sellő, Jakabos Zsuzsanna, tenger – a nyár októberben is menővé teszi az FTF-et!