Ami a világnak az All I want for Xmas, az nálunk az Ajándék

Kik azok a hazai dalszerzők, akiknek Magyarország kedvenc ünnepi slágereit köszönhetjük? A legnagyobb szerzői és lejátszási zeneadatbázissal rendelkező Artisjus először készítette el és tette közzé a legnépszerűbb hazai karácsonyi dalok toplistáját.

December 24. közeledtével mindig sokakat foglalkoztat a kérdés: melyik hazai dalt tekinthetjük az utóbbi évek első számú karácsonyi slágerének? Most végre a válasz is megszületett. Jól ismert szerzők népszerű dalai uralják a listát, ám akadnak váratlan befutók is. A lista első három helyén a Piramis Ajándék című slágere (szerzők: Gallai Péter, Köves Miklós, Som Lajos, Horváth Attila, Závodi János, S. Nagy István, Révész Sándor), Katona Klári Legyen ünnep (szerző: Demjén Ferenc) és Zséda A szürke patás (szerzők: Rakonczai Viktor, Orbán Tamás) című dala áll.

Vezet a rock, de több a pop

A toplista további szereplői között több évtizede született dalok és újabb szerzemények egyaránt találhatóak. Olyan művek is akadnak közöttük, amelyeknek a legjellemzőbb előadóval együtt több mint 100 előadóját tartja nyilván az Artisjus (Legyen ünnep, Add tovább), vagyis sok előadó által játszott, széles körben népszerű alkotásokról van szó. Érdekesség, hogy a Rakonczai-Orbán szerzőpáros szinte karácsonyspecialistának is tekinthető, hiszen az első 10 legnépszerűbb dal között kettő szerzeményük is szerepel (A szürke patás és a Bereczki-Szinetár páros által előadott Ajándék). A lista sokszínűségét jelzi, hogy az első helyen álló rocksláger mellett számos popdal, és egy gyerekdalként számontartott szerzemény, Weöres Sándor egy versének feldolgozása is helyt kapott (Száncsengő). Olyan művet is találunk a tízes listán, amelyet a szerzők eredetileg nem karácsonyi dalnak szántak, az alkotói folyamat során mégis azzá alakult (Csillagszórás).

Toplista

(Helyezés, Cím (jellemző előadó), Szerzők, ISWC kód (a szerzemény azonosítókódja a nemzetközi műadatbázisokban)

Mitől karácsonyi egy dal?

A karácsonyi dalok különleges helyet foglalnak el a könnyűzenei alkotások világában. Bár hivatalos meghatározás nem igazán létezik, általában a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó, karácsonyi témákat feldolgozó zeneszámokat nevezik karácsonyi dalnak. Az adatok szintjén pedig az a fontos jellemző, hogy a karácsonyi időszakban arányaiban lényegesen többször játsszák ezeket, mint az év többi részében. Számos kultúrában igen jelentős szerepük van, néhány országban minden évben speciális karácsonyi toplisták is készülnek az ünnepi slágerekből. Magyarországon eddig nem volt ilyen összeállítás, az Artisjus adatbázisának segítségével azonban ez is megszületett.

„Az Artisjus nagyon sokféle zenefelhasználás után fizet jogdíjat szerzőknek, ezért szerteágazó forrásokból rendelkezünk adatokkal: koncertes elhangzások mellett rádiós, televíziós játszások, online zenehallgatás, hangfelvétel-kiadás, de még az üzletek háttérzenéjének információja is befut hozzánk. Ezek 2020-2022-es adataiból tudtunk összesített listát adni a legsikeresebb magyar karácsonyi dalokról, és ezek dalszerzőiről. Van köztük olyan, amelyet a rádiók szeretnek jobban játszani, és olyan is, amelynek nagyon sok élőzenei elhangzása van. Minden dalnak más a közönsége és az életútja.” – mondta el a toplista összeállításáról dr. Tóth Péter Benjamin, az Artisjus üzleti transzformációs igazgatója.