Igazi zenekarrá vált az Isn’t

A Németországban élő Sivák házaspár (Márta – ének és Krisztián – gitár, vokál) köré szerveződött melodeath zenekar (Aron Störmer – szólógitár, Simon Krah – basszusgitár és Björn Grontzki – dob) Burning Dreams címmel hozta ki aktuális EP-jét. A címadó tételhez klip is készült, ami szintén július 29-én debütált.A projektből a koncertek során mára igazi zenekarrá vált Isn’t ezt az anyagot a korábbiaktól eltérően már csapatmunkában készítette, ami az előző anyagaikon megismert határok feszegetésén érződik. A banda negyedik EP-jén már mindent élőben rögzített és ahogy korábban, a hangzáson most is Sipos Zoltánnal (mix/master) dolgoztak.

Az öt számos anyag már elérhető a stream platformokon, de beszerezhető CD-n is.

A klip:

youtu.be/Hl2xRQov3U0

Isn’t zenekar:

Sivák Márta (ének)

Sivák Krisztián (gitár, vokál)

Simon Krah (basszusgitár)

Björn Grontzki (dob)

Aron Störmer (gitár)

Sipos Zoltán (mix/master)

2022. augusztus: Isn’t – Anything