Megjelent az Abrakadabra a Hocuspony -tól

Eszelős sebességű fuzzos recsegés Kecskemét-Tatabánya-Győr tengelyéről. Feszkós vokálok 4 szólamban és magyar szövegek kétpofára a varázslat és a misztikum oltárán. Ez a budapesti székhelyű HOCUSPONY.

Játszottak többek között a Mini Fishingen, Fekete Zajon, Kolorádón, Hell Villen, Művészetek Völgyén, Bánkitón és a Gólem Fesztiválon is. Meghívást kaptak a Budapest Parkba a Carson Coma Fesztiválra, valamint olyan zenekarok előtt melegítették a színpadot mint a Bohemian Betyars, Fran Palermo, Middlemist Red vagy az Ivan and the Parazol.

A zenekar 2022-ben elnyerte a Hangfoglaló program induló zenekari támogatását. 2023 márciusában megjelent bemutatkozó kislemezük és az első videóklipük is. Ennek köszönhetően 2024-ben még nagyobb sebességre kapcsolnak, hogy nagy eséllyel a Te arcod is leolvadjon, ha elcsíped őket a következő nyáron.

A zenekar első nagylemeze 2024 márciusában jelent meg, és egy önálló lemezbemutató koncert keretén belül debütált az Akváriumban.

A budapesti székhelyű Hocuspony, a hazai underground rockzenei színtéren már évek óta tevékenykedő Cina Niccoló (ének, gitár), Nyőgér Ádám (dob, ének), Börönte Tamás (gitár, ének) és Mutter Ferenc (basszusgitár, ének) alkotják.

(Fotó: Szabó R. János)